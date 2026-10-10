Evelyn Raudsepp: kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend

Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumis ehk EKKM-is avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus "Meil on sõnadest maa". Kuraator Evelyn Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste.

EKKM-i näitusel on oma töödega esindatud rahvusvaheliselt tuntud kunstnikke, kellele on oluline Palestiina identiteet, nagu näiteks Mona Hatoum või Larissa Sansour. Nad räägivad oma pere või sõpruskonna lugusid, kuid nende kaudu tulebki esile raske tegelikkus ja keerukas poliitiline olukord.

Kuraator Evelyn Raudsepa sõnul lähtub näitus ideest, et kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend poliitilisele reaalsusele. "Eriti rahvusvaheline välispoliitika globaalsel tasandil tundub üksikinimestest nii kaugele jäävat. Jääb jõuetuse tunne, et ei saagi midagi teha. Kunstil ja kultuuril on siin oluline roll. Mõtestada ja anda sellele olukorrale ja ühiskonnale, kus me elame mingeid tähendusi. Aga mõelda ka natukene kaugemale reaalsusest," rääkis Raudsepp.

Näituse pealkiri "Meil on sõnadest maa" on pärit Palestiina luuletaja Mahmud Derviši sulest, kes käis 1970. aastatel ka Eestis. EKKM-i näitus viitab ka ühisosale Palestiina ja Eesti vahel: okupeeritud maa ja püsimajäämine, mitmerahvuselise kogukonna kooselamine.

Eestis elav ja tegutsev Denes Farkas tõi näitusele piltkollaaži Iisraelis ja Liibanonis üles võetud fotodest. Iisraeli mäestikud on pärit ta noorusest, kui ta käis kooriga Tel Avivis. Farkase seeria keskendub nostalgiale ja mälestustele.

Palestiina teemaline rühmanäitus "Meil on sõnadest maa" jääb EKKM-i vaadata detsembri alguseni. Näitusega kaasnevad ka mitmed vestlus- ja muusikaõhtud.