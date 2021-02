Kinodesse jõuab dokumentaalfilm luuletaja Betti Alverist

Lillemetsa autorifilm on lähedasest sõbrast ja vaimsest õpetajast Betti Alverist (1906–1989). Režissöör avab Alveri viimase isiklike mälestuste ja loomingu kaudu ja on võtnud juhtlõngaks luuletaja ja abikaasa (1904–1947) käekäigu. Filmiretkel on Lillemetsa saatjad näitleja Saara Nüganen, poeedid Viivi Luik, Eeva Park ja Mats Traat, taustal Eesti loodus ja Tartu linn. Filmi stsenarist ja režissöör on Enn Lillemets, operaator, monteerija ja produtsent Jaan Kolberg, toimetaja Viivi Luik.

Betti Alver oli eesti luuletaja, prosaist ja tõlkija. Alver debüteeris 1927. aastal novelliga "Liivi Deevidiivi", teosega "Tuulearmuke" sai ta II auhinna "Looduse" romaanivõistlusel. Värsse hakkas Alver avaldama 1931. aastal. Tema üks tuntumaid poeeme "Lugu valgest varesest" kujutab irooniaga tõusikute ebavaimset seltskonda, seda teemat jätkavad ka poeemid "Vahanukk", "Pirnipuu" ja "Mõrane peegel".

Aastast 1934 oli ta Eesti kirjanike liidu liige ja kuulus luulerühmitusse Arbujad. 1940. aastate teisel poolel ja 1950. aastatel tõlkis ta saksa ja vene kirjandust. Tema oluliseim tõlge on Aleksandr Puškini "Jevgeni Onegin" (1964). Ta on tõlkinud eesti keelde ka Kristjan Jaak Petersoni saksa keeles kirjutatud värsid.

"Betti Alver. Ilmauks on irvakil" jõuab ETV2 eetrisse laupäeval, 27. veebruaril kell 22.30.