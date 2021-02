Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna pälvis tänavu Jüri Saar

Õiguskantsler ja Enn Soosaare eetilise esseistika žürii esimees Ülle Madise teatas saates "Hommik Anuga", et tänavu on eetilise esseistika auhinna laureaat emeriitprofessor Jüri Saar, kes avaldas Loomingus artikli "Meritokraatia vs stultokraatia".

"Minu arvates need esseed, mida on esile tõstetud nende kümne aasta vältel, nee kõik koputavad inimese südametunnistusele ja enamasti teevad seda viisil, mis ei pane inimest nutma, vaid pigem saama iseenda paremaks versiooniks," ütles Madise.

Saatesse oli kutsutud ka Jüri Saar, kes sõnas, et tal on auhinna üle väga hea meel ning et alati on tore, kui millegi eest kiidetakse.

Hommik Anuga (14.02) Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

"Ma vaatasin nüüd ise ka enda kirjatüki enne siiatulekut üle ja ma hakaksin mõtlema, et võib olla – ma ei tea, kui hästi see kõlama jäi, aga see tegelikult ei olnud pessimistlik. Ma lihtsalt natukene mõtlesin, et ma juhin tähelepanu mingitele tendentsidele," kirjeldas Saar artiklit.

Artiklis tehakse peamiselt juttu demokraatia ohtudest ja sellest, kuidas demokraatia võib olla muutumas n-ö lollide võimuks.

"Viimaste aegade sündmused maailmas näitavad, et ikkagi demokraatiad on tugevad ja nii Ameerikas, Eestis kui ka mitmel pool mujal oli umbes aasta või pool tagasi ikkagi küllaltki kurb pilt. See on paranenud ja ma olen väga optimistlik," selgitas Saar ja lisas, et talle meeldiks, kui valitseksid need inimesed, kes on ka mingi valdkonna eksperdid.

"Kui keegi on ainult poliitik ja läbinud õpiperioodi kuskil erakonna tagatoas, siis on alati oht, et see inimene ühest küljest ei oska midagi ja tema ainus võimalus leiba saada, on poliitikas olla. Ta peabki sellest kõigi küüntega kinni hoidma, sest kui ta kaotab poliitiku positsiooni, siis ta ei suuda tagada endale sama head elatustaset. Need on need demokraatia ohud," tõdes Saar.