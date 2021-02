Galerii: Viru keskuse aatriumis avati EKA tudengite eksperimentaalmoe näitus

Eksperimentaalvormide sari on osa Kunstiakadeemia esmakursuse tudengite moekursusest. Teosed valmisid moelooja Liisi Eesmaa ja kunstnik Flo Kasearu juhendamisel.

"Ma soovisin tudengeid välja raputada oma mugavustsoonist ja lükata kuskile, kus on väga ebamugav – materjaliga koos mõtlemine, eksperimentaalsete moe skulptuuride loomine. Igal aastal ma toon EKA-sse uue materjali ja selleks korraks olid ca 30-sentimeetrised papptorud, mis olid valged ilmetud ja meil oli neid 45 000 tükki," rääkis Eesmaa "Aktuaalsele kaamerale".

"Siin on erinevad tehnikad, osad torud on lapikuks pressitud, osad õmblusmasinaga läbi õmmeldud – igasuguseid trikke on nendega tehtud," ütles Eesmaa ja lisas, et teine ülesanne oli mõelda harmoonilisele värvikombinatsioonile.

Eesmaa sõnul on projekti kätketetud eksootika osaliselt tingitud koroona aja rännupiirangutest.

"Me pidime neid tegema kriisi ajal ja siis me ei saanud teha. Lõpuks tegime neid suvel ja see tunne, et tahaks reisida, viia ennast kuskile troopikasse, see tunne, et sa ei saa enam reisida, on see, kuidas reisida kodus ja läbi loomingu. Nii et see ongi selline loominguline seiklus, avantüür eksootilistesse maadesse," rääkis Eesmaa.

Tudengite Multiversum on Viru keskuse aatriumis avatud kuu lõpuni.