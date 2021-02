Ühingu teenetepreemia pälvib Asko Tamme, kes 35 raamatukogudes töötatud aasta jooksul on mõtestanud raamatukogude tähtsust ning näinud tavapärasest avaramalt raamatukogude missiooni ja ülesannet ühiskonnas.

Ühingu aastapreemiaga tunnustatakse Tallinna keskraamatukogu direktorit Kaie Holmi. Ka parim noor raamatukoguhoidja Kristel Palk töötab Tallinna keskraamatukogus.

Aasta lasteraamatukoguhoidja Rita Raudsepp on lastes lugemishuvi tekitaja ning Tori valla raamatukogude laste-ja noortetöö koordineerija ja edendaja. Aasta maaraamatukoguhoidja on Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja Mall Kõpp.

Aasta tegu linnaraamatukogus on fotolavastuse projekt "Kiigeraamatukogu", mille loojaks ja eestvedajaks on Grete Nootre Lääne maakonna keskraamatukogu lasteosakonnast. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu liitmine Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukoguga pälvis aasta teo tiitli erialaraamatukogus. Aasta tegu teadusraamatukogus on Tallinna tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja ruumi funktsionaalsuse laiendamine.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt kajastanud raamatukogude olukorda avalikkusele. Möödunud aasta tööde eest pälvivad auhinna Tartu Postimehe ajakirjanik Raimu Hanson, Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik Mati Määrits ning ERR-i kultuuriuudiste toimetaja-saatejuht Reet Weidebaum.

Raamatukogude sõbraks saab ERR-i kultuurisaadete "Plekktrumm" ja "Plekktrummi raamat" saatejuht Joonas Hellerma, kes oma vestlusaadetes ärgitab väga tulemuslikult väärt raamatuid lugema.