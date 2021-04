Galerii ja video: eetrisse läks "Plekktrummi" 200. saade

Saatejuht Joonas Hellerma tõdes, et tunne on ülev. "Just mõtlesin, et see on väga tähenduslik, et meil on 200. saates külaliseks just terapeut, sest nendesse 200 saatesse on läinud küllaltki palju psühholoogilist energiat ning ka küllalt palju ärevust, kõhklust ja stressi," rääkis Hellerma. "Nii et mul on väga hea meel siin 200. saates just terapeudiga kohtuda ja hingele mingit palsamit otsida."

"Selle aja jooksul on juhtunud ja sündinud hästi palju ning mul on hästi hea meel, et oleme saanud seda saadet nii pikalt teha," ütles Hellerma. "Oskuseid ja töövõtteid on saanud selle aja jooksul omandada ning on tekkinud mingisugune kogemus, selle üle ma olen siiralt õnnelik. On unikaalne teha televisioonis sellist saadet ning saada saatejuhina sellist kogemust ja kooli."

Kõik "Plekktrummi" saated jõuavad televaatajateni otse-eetris. "Ma väga väärtustan seda, et see saade sünnib kontsentreeritud meeleolus," tõdes Hellerma. "Otse-eeter on väga vastutusrikas meedium ja sunnib ennast kokku võtma ja keskenduma, see on vist üks kõige olulisemaid asju."

Saate režissöör Maire Radsin ütles, et "Plekktrummi" seitsme tegutsemisaasta jooksul suuri apsakaid otse-eetris juhtunud pole. "Minu suureks rõõmuks on peaaegu alati läinud õnneks, et oleme valmis kirjutatud stsenaariumis püsinud algusest lõpuni. Joonas teeb seda alati peast ja see on üks eripära sellel saatel. Mitte ükski paber ei sega kahe inimese omavahelist jutuajamist," rääkis Radsin.

Toimetaja Hedi Rosma peab "Plekktrummi" puhul oluliseks seda, et saadet valmistatakse ette koos külalisega. "Selle teekonna puhul on oluline mingi siiras huvi selle inimese vastu ja siiras poolehoid, et me oleme selles protsessis koos," ütles Rosma.

See, keda saatesse vestlema kutsuda, on Rosma sõnul väga tunnetuslik protsess. "Me Joonasega koos kaalume ja arutame. Võib ka olla seda, et mõni inimene tundub selline, et võiks kohe kutsuda, aga mõnikord oleme oodanud aasta, et tuleks õige hetk," selgitas ta. "Sest tegemist on ikkagi otsesaatega ja mingi kontakt selle praeguse hetkega paratamatult võiks olla. Samuti on oluline see, et inimene võiks saada selles hetkes võimalikult hästi avaneda ja meile ennast võimalikult autentselt näidata."

Rosma tõdes, et see on tema jaoks suurepärane töö ning tänuväärne võimalus näha lähedalt nii paljusid ja väga erinevaid inimesi. "Meil on käinud läbi aegade väga erinevate valdkondadega tegelevaid inimesi. Algusaegadel oli tunne, et iga nädal tuli lülituda uuele teemale, hästi palju erinevat kirjandust lugeda ja mingi teistsuguse teemaga kurssi viia," rääkis Rosma.

"Aga mida aeg edasi, seda enam mulle tundub, et see inimese ürgigatsus on meil kõigil ikkagi üks. Me kõik ajame sama asja, lihtsalt räägime sellest erinevate sõnadega ja otsime seda erinevatest kohtadest," ütles Rosma ja lisas, et "Plekktrummi" tegemine on suur privileeg.

ETV2 peatoimetaja Viola Salu sõnul on "Plekktrumm" on Eesti telemaastikul väga eriline saade. "Ainult selles saates võetakse aega minna süvitsi ja mõtestada inimese ja elu olemust. Mul on väga hea meel, et see saade on just ETV2-s ja et saatel on täitunud ka 200. tähtpäev," rääkis Salu.

Kultuurisaade "Plekktrumm" on eetris esmaspäeviti kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma, toimetaja Hedi Rosma, režissöör Maire Radsen, produtsent Age Kraus.