Neeme Raud: raamat "Metropol" annab tohutult alust mõelda, kuhu võiks minna

Kirjastus Tänapäev andis välja Ben Wilsoni mahuka teose "Metropol", mis selgitab maailma suurlinnade näitel, miks on inimesed läbi aastatuhandete elanud linnades külg-külje kõrval ning millised on linnade suurimad väärtused. Kultuurisaates "OP" rääkis värskest teosest ajakirjanik Neeme Raud.

"Olen endale alati kinnitanud, et Tallinn on kõige väiksem suurlinn, kus ma tahan ja saan elada," mainis ta ja lisas, et Tallinn ei ole kindlasti metropol. "Praegusel hetkel ma ei koliks kuhugi tagasi, aga tahaksin küll minna tagasi Tokyosse, mis oli ka viimane metropol, mida ma külastasin, see ongi üks maailma suuremaid linnastunud alasid, kus elab 40 miljonit inimest.

"Kui räägime metropolidest, siis ei räägi me enam konkreetsest linnadest, vaid nendest suurtest aladest näiteks New Yorgi või Shanghai ümber," mainis ta ja tõdes, et Tokyo võlus ta nii ära, et ta käis enne karantiini seal kolme kuu jooksul lausa kaks korda.

Ben Wilsoni "Metropol" räägib Raua arvates ennekõike linnadest kui organismidest. "Linna võib vaadata väga mitmeti, aga üha enam vaadatakse linna kui organismi, seda on tehtud Ameerika ja Lääne-Euroopa väga pikalt, aga ka Tallinnat oleme hakanud vaatama kui arenevat organismi, kuhu inimesed tulevad kokku, kus elatakse tihedalt, kus peab olema tolerantne ning kus tekivad uued ideed."

"Sõna "metropol" tõi maailma silme ette Saksa filmitegija Fritz Lang, kes tegi 1920. aastatel utoopilise filmi "Metropolis", aga linn, millest see film rääkis, oli ikkagi New York," mainis ta ja lisas, et New Yorgi näitel on samas huvitav vaadata, kuidas linnad tõusevad ja langevad.

"Reisimisega on huvitav asi see, et reisile minek polegi vahel see kõige toredam osa, sest tuleb kodust sõita lennujaama, siis lennujaama kadalipp, võib-olla õhus on mingi turbulents, pärast mida tuleb sõita veel lennujaamast kesklinna," tõdes ta ja lisas, et reisimise eel on just põnev fantaseerimine ja planeerimine. "See raamat annab tohutult alust mõelda, kuhu võiks minna."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 25. märtsil kell 20.00.