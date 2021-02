Maria Peterson filmist "Isa": keegi ei uskunud, et Zeller saab Anthony Hopkinsi peaosa mängima

"Zelleril oli unistus ja kõik ütlesid, et see on võimatu, ta ei saa Anthony Hopkinsit. Aga tema mõtles nii, et tal on unistus ja me ise kitsendame neid valikuid, pannes piirid peale, aga talle ei meeldi piire peale panna," rääkis Peterson.

"Tal ikkagi oli unistus ja ta liikus selle suunas ja tegi selle ettepaneku. Ta muutis filmis ära ka nime - kui muidu on peategelase nimi Andre, siis ta pani Anthony. Ta hakkas niimoodi sinna unistuse poole liikuma. Ta kirjutas stsenaariumis Anthony ja sünnikuupäeva pani ka Anthony Hopkinsi oma. Ta lootis, et järsku see viib teda lähemale, et universum saab aru, et Anthony Hopkins peab mängima. Ja see viiski teda lähemale, Anthony Hopkins oli väga liigutatud ja oli nõus."

Teine peaosatäitja filmis oli Olivia Colman, kelle mängu Peterson kiitis ja peab teda Hopkinsile vääriliseks partneriks. "Väga emotsionaalne ja väga ilus mäng. Kui ise selle materjali kunagi valisin, siis ma vaatasin ka tütre positsioonilt seda alguses. Kadumise või lahtilaskmise lugu, see puutab ikkagi kõiki, et me peame ühel hetkel oma kallitest inimestest lahti laskma. Ma arvan, et see tütar mängib seda väga emotsionaalselt ja väga puudutavalt."

Filmi oli tal siiski keeruline enda sõnul läbinisti nautida. "Kuna mul tekst ja kõik käigud on peas, siis ma võib-olla sellist elamust filmist ei suutnud saada tänu sellele, et see on mulle liiga tuttav lugu," rääkis ta, kuid kiitis filmi väga. "See film on tehtud ka teatristiilis, ta on ainult ühes ruumis, ühes korteris, mis on väga suur väljakutse režissöörile, sellesmõttes on see superfilm,"

Sellegipoolest oli tal huvitav jälgida lavastuse ja filmi ühiseid jooni. "Huvitav oli see, et minu meelest on lavastus ja film väga sarnased. See oligi mulle üllatus," ütles ta. "Mõned asjad meeldisid ausalt öeldes Lembitu (Lembit Peterson, Theatrumi lavastuses "Isa" peaosatäitja, toim.) juures rohkem. Mingi huuorimeel, mis mõnes kohas isegi rohem avaldus. See oligi kummaline, et isegi kohandumised olid paljudes kohtades väga sarnased."

Peterson rääkis, et kui hakkas ise lavastust ette valmistama, võttis Zelleriga ühendust. "Ma kirjutasin talle, kui ma lavastasin. Ta vastas, ta on väga kiiresti sotsiaalmeedias ühendust võttev isik. Ta vastas väga toredasti ja pikalt ja me arutasime mõnda teemat."

Petersoni nimetas Zellerit geeniuseks. "See tekst on geniaalne, mille ta on kirjutanud, just selle mitmekihilisuse tõttu. Ta puudutab väga tugevalt väga suurt gruppi ühiskonnast, ühtlasi oskab ta kirjutada niimoodi, et ta puudutab nii tunnetuslikul kui emotsonaalsel tasandil. Ma arvan, et see on see tema trump praegu."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.00.