Ott muuseumite kinni panekust: ka seal on päris palju liikumist

Valitsus otsustas, et kuni märtsi lõpuni suletakse enamik kultuuriasutused, nende hulgas nii teatrid, kinod kui ka muuseumid. Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas ERR-ile, et tegelikult on ka muuseumite kohta näiteid, kui seal on kohati suur hulk külastajaid.

Millised on need piirangud, mis kultuuri puudutavad?

Kultuuris on nii, et meil lähevad teatri ja kinod kinni, lisaks ka statsionaarsete istekohtadega üritused, mis on siseruumides. Need on kuni märtsi lõpuni kinni ja neid korraldada ei saa. Hetkel me arutame, millised tulevad kompensatsioonimeetmed ja milliste mehhanismide kaudu need toetused peaksid jõudma.

Mis saab muuseumitega?

Muuseumitega ongi niimoodi, et pealelõunat arutasime ja kahjuks ka muuseumid lähevad täpselt samamoodi sulgemisele.

Aidake näha ka nende otsuste taha. Kinod-teatrid ütlevad, et meil ei nakka, muuseumid vist seda enam.

See on täiesti arusaadav, et iga valdkond vaatab seda eraldi, mis neil juhtub, valitsuse tasandil vaadatakse natukene laiemalt inimeste liikumist. Mõeldakse sellele, et kui ühed võimalused on kinni, siis milliseid alternatiivseid lahendusi inimesed hakkavad oma vaba aja, hariduslike ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks kasutama. Seal tekikski see moment, et muuseumid saaksid sellest täiendava koormuse.

Praegu on tõsine arutelu selle üle, et kuidas neid numbreid võimalikult kiiresti alla viia, et saaksime kevadeks pildi paremaks ja saaksime naaseda tavapärasema elu juurde, kindlasti mitte täiesti tavapärase elu juurde, aga siiski leevendada neid meetmeid.

Muuseumite kohta oli ka neid näiteid olemas, poliitikud käivad ka muuseumites, tegelikult on seal seda liikumist teatud hetkedel päris palju.

Millal piirangud jõustuvad?

Hetkel me pole veel selleni jõudnud, aga tõenäoliselt lähiajal paneme selle paika. Me räägime praegu ikkagi märtsi lõpuni, aga kas hakkavad kehtima siis, kui praegused lõppevad või tõstetakse varasemaks, on hetkel veel lahtine. Seda ma seega veel kinnitada ei oska.