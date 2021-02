Ivari Ilja: uued piirangud on pigem ülereageering

Eesti muusikanõukogu esimees Ivari Ilja tõdes, et kuigi kontaktide vähendamine on kasvavate koroonanumbrite valguses põhjendatud, siis on kultuuriasutustele seatud piirangud pigem ülereageering.

Muusikanõukogu on kogu 2020. aasta osalenud erinevate toetusmeetmete läbiviimise ja protsesside mõjutamisega, Ivari Ilja sõnul on koroona halvanud muusikavaldkonna ja uute piirangute tõttu on kogu kriisi negatiivne mõju pikaajaline. Samas arvas ta, et uute piirangute seadmine kontserdisaalide ja teatrimajade kinnipanemisega on pigem ülereageering. "Julgen arvata, et valitsus valis piiranguteks paigad, kus nakkus kõige kergemalt ei levi – rahulikult kontserdisaalides istuvate inimeste vahel nakkus nii kiiresti ei levi, seda on teadusuuringud ju ka tõestanud," ütles Ilja.

Siiski mõistab ta vajadust inimkontaktide hulk statistiliselt hoida väiksem, et nakkuskordaja näitaja viia alla. "Arvestades aga sellega, et nii mõnigi nakkusohtlik tegevus kestab edasi, siis karta on, et see nakkuskordaja väga kiiresti siiski langema ei hakka," nentis ta.

Muusikanõukogu osales 25. veebruaril toimunud kultuuriministri kohtumisel valdkonna esindajatega, kus olid arutluse all kompensatsioonivõimalused ja töötukassa meetmete rakendamine. Muusikanõukogu liikmete koosolek on juba 2. märtsil ja koosoleku üks päevapunkt on endapoolne sisend kultuuriministeeriumi kriisist väljumise strateegiale.

Ivari Ilja sõnul on eelmise aasta toetusmeetmete osas kogemused olemas. "Need on olnud pigem ettevõtluskesksed," ütles ta ja lisas, et loovisikute puhul on abikõlbulikuks osutunud ainult vabakutselised. "Muusikavaldkonna spetsiifikast tulenevalt on aga väga suur osa väga olulisi Eesti muusikavaldkonna loovisikuid õppejõududena tööl õppeasutustes või orkestrites – ja ka nende puhul on tulude vähenemine märgatav."

Tema sõnul praegu uusi teoseid ei esitata ega tellitagi, autoritasud jäävad seetõttu saamata ja kuna kontserdielu on suletud, siis muusikutel esinemis ei ole – see on praegu aga osa muusikavaldkonnas toimuvast, mis on tähelepanu alt väljas.

"Loovisik, kes ei ole vabakutseline, on praegu löögi all ja me üritame kindlasti selle teema läbirääkimiste lauda tuua," kinnitas Ilja ja nõustus rahvusvahelise helilooja Jüri Reinvere hiljutise avaldusega, et Eesti süvakultuur on langenud kehva seisu.

Kommenteerides üheksa muusikaorganisatsiooni ühispöördumist valitsuse poole, nendis Ilja, et toetuspaketi osas on ta väga positiivne. Vaatamata sellele, et üleskutses täpsemat toetusmeetme plaani ei olnud, siis tema sõnul on kõige olulisem, et loovisikud saaks praegu toetust. "Kui meil õnnestuks näiteks loomeliitude kaudu võimaldada toetusstipendiumite maksmist inimestele, kes pole vabakutselised, aga kelle sissetulekud on oluliselt vähenenud, siis see oleks väga positiivne areng," kiitis ta.