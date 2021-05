Jüri Reinvere uut teost esitavad Bambergi sümfoonikud

Teose tellis Saksamaa vanim festival, Würzburgi "Mozartfest", mis lisab kullafondi kuuluva klassikalise loomingu kõrvale ka eksklusiivseid tellimusi kaasaja heliloojatele.Teoste tellimist toetab Ernst von Siemensi fond.

Jüri Reinvere teos tuleb ettekandele festivali kesksel kontserdil kõrvuti Saksa-aAstria sümfonisti Anton Bruckneri VI sümfooniaga. Ettekanded toimuvad mitmel järjestikusel päeval 9. kuni 11. juunini. Würzburgi festival on asutatud 1921. aastal, festivalilt on läbi käinud hulgaliselt Saksamaale märgilisi muusikuid.

Reinvere orkestriteosel "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer" on vastavalt festivali temaatikaga tihe seos Mozartiga. Teose aluseks on Wolfgang Amadeus Mozarti õe Maria Anna lugu. Heliloojat on haaranud Maria Anna saatus geniaalse venna kõrval. Õde oli samuti üliandekas, kuid ei saanud tol ajal selliseid võimalusi, mis oleks lasknud tema andel avaneda.

Jüri Reinvere sõnul on tema teos nagu öine pilt naisest, kes on läinud kõrvaltuppa ja tal pole enam seltskondlikku elu. "Ta jälgib oma maailmakuulsat venda, kuid ei kaota sealjuures oma elurõõmu," selgitas ta ja lisas, et teose emotsionaalne sisu ongi ohvriks olemine ja samas elujõud, mis ühendab venda ja õde.

Andris Nelsonsi ja Bambergi sümfoonikute esitusele järgneb varsti uusi Jüri Reinvere orkestriteoste esiettekandeid. 2022. aastal tuleb Clevelandi sümfooniaorkestri ja dirigent Franz Welser-Mösti esituses ettekandele tema orkestriteos "Norilsk, the Daffodils".