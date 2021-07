Jüri Reinvere uudisteos tuleb esiettekandele Saksa Raadio orkestri esituses

Reinvere orkestriteos on Saksa Raadio Filharmooniaorkestri eritellimus. "Teose tellimust saades oli mul algkontseptsioonis olulised kaks asja: seos Brahmsi esimese sümfooniaga ja dirigent Pietari Inkinen," kinnitas Jüri Reinvere ja lisas, et neid kõiki ühendab Läänemeri: Pietari on soomlane, tema eestlane ning Brahms kirjutas oma esimese sümfoonia Läänemeres asuval Saksamaa Rügeni saarel. "Pärast mitmeid mu teisi orkestriteoseid käsitleb "Das innere Meer" inimese siseheitlusi ja lõhestatust, Läänemere maade mitmekesisust, mis oma tiheduses ja suurtes kontrastides samuti loob lõhestatust."

Kontsert toimub Saarbrückeni suures kongresside saalis. Teiste teostena on kavas Brahmsi sümfoonia nr. 1 ja Prokofjevi klaverikontsert nr. 3, mille solistiks on Tšaikovski konkursi laureaat, eelmisel aastal ka Eestis festivalil Klaver esinenud Yeol Eum Son. Reinvere teos on planeeritud otsese seosena just Brahmsi esimese sümfooniaga.

Hetkel on Pietari Inkinen Saksa Raadio filharmooniaorkestri ja Jaapani filharmoonilise sümfooniaorkestri peadirigent. Peagi astub ta ametisse ka Lõuna-Korea KBS sümfooniorkestri etteotsa. Šveitsis elav Inkinen on lisaks dirigendiametlik ka viiuldaja, kes on õppinud Kölnis Zahhar Broni juures.