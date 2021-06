Jüri Reinvere uue teose toob esiettekandele Baieri raadio sümfooniaorkester

Esiettekande dirigent on hispaanlane Pablo Heras-Casado. Baieri raadio sümfooniaorkester on läbi aegade koos Berliini filharmoonikutega kandnud Saksamaa kas esimese või teise orkestri staatust. Orkestri kauaaegne peadirigent oli Mariss Jansons, kes on jätnud orkestri kõrgtasemele sama püsiva jälje, nagu Herbert von Karajan Berliini Filharmoonikutele.

Reinvere orkestriteos hõlmab terve ühe kontserdipoole. Dirigent Pablo Heras-Casado võitis 2007. aastal Luzerni festivalil toimunud rahvusvahelise konkursi ja töötab paljude maailma tipporkestritega. Berliini filharmoonikutega juhatas ta oma 1000. kontserti Karajani-Akadeemias. Heras-Casado on olnud sage esineja Carnegie Hallis ning kõigis Euroopa tuntumates saalides, ka ooperimajades, nagu Opéra Paris, Metropolitan Opera ja Teatro Real Madridis.

Selle teosega jätkab Reinvere koostööd maailma erinevate orkestrite ja dirigentidega. Äsja toimus tema orkestriteose esiettekanne Bambergi filharmoonikute ja dirigent Andris Nelsonsiga. Selle kontserdi kandis üle Deutschlandradio Kultur, järgneb ülekanne kanalil Bayerische Rundfunk Klassik. Saksamaa mõlemad suured päevalehed Süddeutsche Zeitung ja Frankfurter Allgemeine Zeitung võtsid esituse vastu positiivse kriitikaga.

Hiljuti teatas ka Clevelandi sümfooniaorkester Reinvere orkestriteose sisaldamisest oma kavas kevadel 2022 koos dirigent Franz Welser-Möstiga.