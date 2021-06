Arvustus. ERSO lõpetas hooaja võimsa kavaga

Eesti riiklik sümfooniaorkester lõpetas hooaja võimsa kavaga – Beethoveni viimane, vabadust ihkav IX sümfoonia, osad Eesti väljapaistva ooperilooja Jüri Reinvere viimasest ooperist "Minona", kus Beethoveni temaatika ilmub uuel, originaalsel kujul ning Mirjam Tally "Lament". ERSO ees oli peadirigent Olari Elts, ettekandel osalesid Eesti Filharmoonia Kammerkoor, silmapaistvad Eesti vokaalsolistid Aile Asszonyi, Kai Rüütel ja Mati Turi ning läti bass Egils Silinš.

"Minonal" on ka põnev, tihedalt Eestiga seotud aluslugu. Minona oli saksa-ungari aristokraadi Josephine von Brunsviki tütar, Josephine aga, nagu uuringud on tõestanud, oli Beethoveni "surematu armastatu". Josephine oli hilisemal ajal abielus baltisaksa aadliku Christoph von Stackelbergiga, mil tema elukohad olid Tallinnas Suur-Kloostri tänaval ja Vääna mõisas. Helikeelelt on teos Reinvere viimase aastakümne loomingule tüüpiliselt uustonaalne ja järgib nn psühholoogilise ooperi printsiipi.

Oma mitmetasandilisuses on sellel teosel teatavat sugulust Ingmar Bergmani filmistiiliga. Hästi võttis kokku Reinvere teose olemuse Saksamaa suures päevalehes "Süddeutsche Zeitung" ilmunud arvustus: "Reinvere loob värvikalt kaunist muusikat, mis on vaba paatosest, aga sisaldab palju meloodilisust. Ta asetab pulseerivad helikihid üksteise peale, koondab neid pidevalt muutuvateks kobarateks ja on võimeline looma äärmiselt elastseid kulminatsioone. Teksti tugevdamiseks kirjutab ta deklamatoorseid liine, mis suubuvad arioosodesse, kogu muusika on erakordselt selge."

Meeles Saksamaal kuuldud teose esiettekanne, olin põnevil, kuidas kõlab Minona roll meie rahvusvaheliselt tunnustatud laulja Aile Asszonyi esituses. Aile Asszonyi mõjus kui võimas Richard-Straussi sopran, äärmiselt intensiivne ja ekspressiivne. Väga hea oli nende duetis samuti Mati Turi oma kaunitämbrilise tenori ja esitusliku kõrgtasemega. Nii Asszonyil kui Turil on tipplauljatele omaselt väga hea lauldava teksti diktsioon, mis oli seda imeteldavam, et solistid olid paigutatud mitte lava ette vaid orkestri taha. (See tõendab taas kord, et vajadus suurema kontserdipaiga järele on olemas ning tahaks loota, et kontserdimaja "Heliorg" projekt võiks vähemalt tulevikus saada riikliku ehitustoetuse).

ERSO lõpetas hooaja võimsa kavaga Autor/allikas: Kiur Kaasik

Eesti riiklikul sümfooniaorkestril on nüüd selja taga koroona-ajast hoolimata eriline ja edukas hooaeg. ERSO oli sel hooajal kahtlemata maailmas üks kõige rohkem publikuga kontserte andnud orkestreid. Veelgi ainulaadsemana tuleks aga mainida juba eelmise aasta kevadel rajatud ERSO TV-d, mis andis kogu hooaja vältel live-kontsertide kõrval paralleelvõimaluse neid kontserte ka kodus jälgida. ERSO direktoril Kristjan Hallikul ja tema meeskonnal õnnestus teostada ka see, et orkestri kontserdid jätkusid pea kolm kuud kestnud uute koroonapiirangute ajal. ERSO mängis tühjas saalis kõiki ettevaatusabinõusid arvesse võttes ning publik sai neid kodus edasi kuulata. Võimalus sel hetkel saada osa elavast, reaalajast toimuvast kontserdist oli oluline ja toetav.

Eelmine aasta oli Beethoveni juubeliaasta, kuid selle väärilist pidamist katkestasid ikka ja jälle viiruseepideemia ja piirangud. ERSOl õnnestus aga ka siin palju teostada: tulid ettekandele Beethoveni III, V, VII ja nüüd ka IX sümfoonia, sai kuulata põnevat kava Beethovenist ja Tallinna suurmehest August von Kotzebuest. Festivalil Klaver esitasid pianistid Age Juurikas, Sten Lassmann, Sten Heinoja, Irina Zahharenkova, Ralf Taal ja Maksim Štšura ERSOga Beethoveni kõik viis klaverikontserti ning Fantaasia klaverile, koorile ja orkestrile.

ERSO originaalne ja silmahakkav joon on ka see, et ta on kollektiiv, kes esitab palju ja oskuslikult nüüdismuusikat. Meenutaksin siinkohal kontserte festivalil Afekt ja esitusi viimastel Eesti muusika päevadel, kus orkester tõi esiettekandele Eesti ja teiste Baltimaade uut loomingut. Nüüdisklassika ja oma maa uudisloomingu mängimine ei ole sugugi prioriteediks ka paljudele tipporkestritele, ERSO on aga selles valdkonnas võimekas ja missioonitundlik. Muidugi on selles suur osa orkestri peadirigendil Olari Eltsil, kes on nüüdismuusika süvenenud tundja.

Lõppenud hooajal jõudsid ERSO ette ka mitmed suurepärased solistid, kellest säravaimad nimed olid juba koroonapiirangute ajal esinenud maailmanimega tšellist Alban Gerhardt, viimase Tšaikovski konkursi võitja viiuldaja Sergei Dogadin, avakontserdil ERSO sarjas "Viiulikontsert" esinenud Sibeliuse ja Brüsseli kuninganna Elisabethi konkursi võitja Sergei Hatšatrjan, nimekas hollandlanna Simone Lamsma, tipp-pianist Kirill Gerstein, viimase Tallinna rahvusvahelise pianistide konkursi võitja Anna Szalucka ja samuti mitmed külalisdirigendid.

Oluline on ka, et rahvusorkester annab meie oma solistidele võimalusi esinduskollektiivi ees soleerida. Tõstaksin esile ERSO tööd Eesti keelpillimängijate konkursi finaalis, kus uued tulijad said oma suuri kontserte esindusorkestriga mängida. On hea meel, et orkestri ees esines ka meie suur tulevikulootus Marcel Johannes Kits, korduvalt avanes võimalus orkestri ette astuda säraval andel Irina Zahharenkoval.