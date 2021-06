Galerii: Estonias jõuavad publiku ette Maurice Raveli lühilavastused

Lavastuses "Laps ja lummutised" saab näha rääkivaid oravad, uinuvaid kaunitare, koorilauljatest konni, hirmuäratavaid arve, varvastel kardinaid, turistist teetasse ja kriiskavaid tuleleeke. Laval põimuvad omavahel nii unenäolised ilmutused kui killukesed päris elust.

"Igal juhul on see väga vaatemänguline ja ma arvan, et see 46 minutit lava peal toimub kogu aeg midagi. See on väga rikkalik. Alustame muusikast, lavakujundusest, mida on Liina Keevallik teinud, koorilauljatest, solistidest. Ma tunnen seda, et kõigile meeldib seal lava peal olla, seda lugu sellest muinasjutust mässata," rääkis "Laps ja lummutised" lavastaja Mart Kampus "Aktuaalsele kaamerale".

Kampus ja kunstnik-lavastaja Liina Keevalik töötavad tugeva tandemina. Selles detailirohkes muinasjutus on raske eristada, kus algab ühe töö, kus teise ja kummal olulisem roll on.

"Minu jaoks on see kõige enam illusiooni tekitamise lugu - kuidas maagiat luua," ütles Keevallik.

"Laps ja lummutised" muusikajuht on Arvo Volmer, dirigendid Vello Pähn, Kaspar Mänd, lavastaja Mart Kampus, kunstnik-lavastaja Liina Keevallik, valguskunstnik Siim Reispass. Osades Johannes Teder, Nils Mailend, Robert Cross, Merilin Taul, Helen Lokuta, Karis Trass, Juuli Lill, Aule Urb, Elina Nechayeva, Kristel Pärtna,

Maria Leppoja, Mart Madiste, Rafael Dicenta jt.

"Hane-ema" on vabakutselise lavastaja ja koreograafi Renate Keerdi vaba tõlgendus Maurice Raveli loodud balletile. Vana prantsuse kombe järgi nimetatakse hane-emaks lastele muinaslugusid pajatavat hoidjat. Keerd pöörab balleti klassikalise libreto aga pea peale, võttes lavastuse loomisel aluseks Raveli muusikalise orkestreeringu, kuid loob sellele algupärase dramaturgia. Oma lavastuses keskendub Keerd meie elu saatvatele paradoksidele talle omaselt absurdimaigulises, fantaasiaküllases ja teravmeelses võtmes.

"Algselt oli visioon, et need võiks olla ühendatud, aga niimoodi terviku mõttes meid kõnetas see, et on esimene väga barokne ja teine minimalistlik. See loobki selle terviku, ühendavaks lüliks on Raveli muusika," ütles "Hane-ema" lavastaja, koreograaf, kunstnik Renate Keerd.

"Hane-ema" muusikajuht on Arvo Volmer, dirigendid Vello Pähn, Kaspar Mänd, lavastaja-koreograaf-kunstnik Renate Keerd, valguskunstnik Siim Reispass. Osades Eve Mutso, Marita Weinrank, Karina Laura Leškin, Anthea van der Ham, Lauren Janeway, Cristina Krigolson, Kim Jana Hügi, Ksenia Seletskaja, Jordan London, Mia Li, Lena Scherer, Sergei Upkin, Liam Morris, Emanuele Sardo, Jaan Männima, Marcus Nilson, Samuel Parham, Finn Adams, Nikos Gkentsef, Andrea Fabbri, Hidetora Tabe, Samuel Pellegrin.