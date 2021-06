Arvo Volmer Estonia juurdeehitusest: tahaks näha sisulist arutelu

Rahvusooperi kunstilise juhi ja dirigendi Arvo Volmeri sõnul on Estonia juurdeehituse teemal palju nii-öelda trianglit ning sisulist arutelu on hetkel vähe.

Volmer nentis Klassikaraadio saates "Delta", et teda teeb Estonia juurdeehituse teemal kurvaks debati puudumine. "Tundub, et eitamine on tänapäeval hästi moes. Selline vastu olemine ja et nii ei saa ja nii ei tohi ja niikuinii varastavad sinna juurde ja üldse on kõik poliitikud on sead," rääkis Volmer. "Selline triangel ja toimetamine on varjutamas asja sisu, millest kuulen väga vähe räägitavat."

"Sisulist arutelu tahaks. Selge on see, et on unikaalne ajalooline etapp, kus meil oleks võimalik, pürgides kultuurirahvaste hulka, luua endale oma muusikateatri hoone," rääkis Volmer. "Ma ei usu, et seda oleks 30 aastat hiljem saabuvas uues demograafilises reaalsuses võimalik teha nii lihtsalt nagu praegu. Praegu oleks see ajalooline etapp ning ka teatud viisid, kuidas seda rahastada."

Volmer rõhutas, et selline muusikateater on meile vajalik. "Oleme selle poole pürginud üle saja aasta, et saaksime koos nautida kõrgetasemelist muusikateatrikunsti, olgu selleks ooper, muusikal, tantsuetendused või ballett," sõnas ta. "Sellesmõttes oleks vaja konstruktiivselt mõelda, kuidas saaksime sinna poole liikuda. Ma saan aru, et ooperimaja ehitusest on üldsõnaliselt räägitud kümmekond aastat, aga tegelikult õigeid samme ei ole jõutud teha."

Volmeri sõnul räägib praeguse Estonia hoone juurdeehituse kasuks nii mõndagi. "Selge on see, et kuskile perifeeriasse ei ole mõtet teatrit ehitada, sest kui teatrit tahame rajada, peab ta olema mälestusmärk Eesti rahva olemispüüdlustele, nagu kõik kultuuritemplid peaksidki olema," rääkis ta. "Ega templit ei ole võimalik ehitada prügimäele. Ta peab olema keskuses, kus seda ise naudime. Avalik ruum kui kultuuri osa on minu meelest väga tähtis. Ja kuna ei ole leitud ühtegi sobilikku kohta, siis mingil hetkel võeti välja ka see võimalus, et prooviksime edasi arendada sama maja, mis meil juba on."

Volmer ise näeks juurdeehitust praeguse hoone ja Viru hotelli vahel. "Seal oleks üheskoos väike saal, kus toimuks ühte sorti üritused, suur saal, kus toimuks teist sorti üritused. Neid saaks vahepeal integreerida proovide tegemiseks. Lisaks siis ka väärikas ja klassikaline kontserdisaal nagu Estonia kontserdisaal seda on."

Uue teatri ehitamine kusagil mujale on Volmeri sõnul ambitsioonikas plaan ja sellele tasub ka mõelda, aga selle lahenduse puhul on tema jaoks paar riskikohta. "Üks asi, mida kardame, on see, et kui ehitame Tallinna ooperi kuskile, siis äkki kaob ära järjepidevus ja sidusus sellega, mis on olnud. Äkki ta muutub umbisikuliseks moodsaks asjanduseks," selgitas Volmer.

Teise probleemina tõi Volmer välja rahastuse. "Kui tahame rajada uue ja suure ehitise, siis peame mõtleme, kui palju oleme valmis kulutama ehitusele," tõdes ta. "Mind paneb muretsema see, et kultuuriraha on niikuinii üks teatud kindel protsent kogu ühiskondlikust sissetulekust ja kui sellest protsendist mingi teatud mass hakkab minema betooni peale ning sisu peale jääb järjest vähem, siis ühel hetkel hakkame järjest kaotama kultuuri tegemise võimalusi."

Kokkuvõtvalt jäi Volmer juurdeehituse pooldamise juurde ja tõdes, et kõik on arendamise küsimus. "Tasub mõelda, kas mitte see variant ei ole praegu kõige parem, et jätkusuutlikult meie armast kodulinna arendada," ütles ta.