ERSO andis Hiiumaal ajaloolise kontserdi

Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on ajaloolise hetkega. Varem on Hiiumaal esinenud küll erinevaid keelpilli- ja kammerorkestried, aga esimest korda andis saarel kontserdi sümfooniaorkester.

"Ma arvan, et see on maamärk, et edaspidi saab hakata siin korraldama sümfooniaorkestri kontserte, mis on ülisuur asi, sest meil siin saarel on Erkki-Sven Tüür, kes on maailma nimega helilooja ja kelle põhiloominguks on orkestrilooming," rääkis Üksvärav.

ERSO peadirigendi Olari Eltsi sõnul on tähtis, et rahvusorkester jõuab kuulajateni võimalikult paljudes Eesti paikades.

"Me oleme ikkagi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, me peame käima nii paljudes kohtades kui vähegi võimalik ja kui Pühalepa muusikafestival selle ettepanekuga tuli, siis loomulikult võtsime selle kohe vastu ja siin me nüüd oleme," ütles ta.

Kontserdi kavas olid Ludwig van Beethoveni avamäng "Coriolanus", Erkki-Sven Tüüri "Phantasma" ja Ludwig van Beethoven sümfoonia nr 5 c-moll, op. 67.

"ERSO külaskäik Hiiumaale saab olema oluline kultuurilooline maamärk, kuna see on sümfooniaorkestri esimene kontsert Hiiumaal," sõnas helilooja Erkki-Sven Tüür enne kontserti ja lisas, et isiklikumas plaanis teeb südame soojaks ka see, et Beethoveni kõrval leidub kavas ka tema loodut. "Tore, et mu hea sõber Olari Elts, kes igal suvel meid on Hirmustes külastanud, nüüd ERSO peadirigendina Hiiumaa publiku ette astub."

Pühalepa muusikafestivali põhiprogramm toimub 6.-8. augustil, kuid juba juunis ja juulis toimuvad mitmed erikontserdid.

Laupäeval festivali sisse juhatanud ERSO kontsert pannakse järelkuulamiseks üles Klassikaraadio kodulehele.