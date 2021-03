Andrus Kivirähk: Juuditi tegelaskuju on tänapäeval väga päevakajaline

VAT teatri "Juudit" räägib julgetest naistest. Kuigi näidend põhineb Anton Hansen Tammsaare 100 aasta tagasi loodud samanimelisel teosel, sai Kivirähk seda kirjutades inspiratsiooni just tänapäeva maailmast.

"Juudit kui tegelaskuju on tänapäeval hästi päevakajaline, sest aina rohkem tekib tänapäeval noori vahvaid naisi, kes ei raiu küll päid maha, aga muul moel üritavad maailma elu edenda ja paremaks muuta," rääkis Kivirähk "Aktuaalsele kaamerale".

"Mina ise olen mees, aga peab tunnistama, et just naised on paraku need, kes räägivad moodsamat ja elu edasiviivamat juttu. Selle näidendi üks algtõukeid oli Greta Thunberg kindlasti. Noor tüdruk, kes pöörab maailma teistpidi. Kui vaadata mis maailmas toimub, Valgevenes, Poolas, Venemaal – sageli just noored naised on meeleavalduste eesotsas, neid tasub kuulata," lisas ta.

Lavastust juba näinud Rein Lang tõdes, et talle meeldis väga, et Juudit kehastas justkui Greta Thunbergi vaimu.

"Eks kivrähk on ju teatud ja tuntud nupumees, aga seekord ta vajutab oma iroonia, sarkasmi ja satiiri sellele nupule, mida keegi ei julge vaidlustada," sõnas Lang.

Lavastus on huvitav sümbioos vanast ja uuest. Kivirähk on näidendit kirjutades pannud mehed rääkima Anton Hansen Tammsaare loodud algse tekstiga, millele naistegelaskujud vastavad Kivirähki tänapäevase kõnega.

"Tammsaare tekst, selline 100 aasta vana, kõlab küllaltki veidrana ja üsna aegununa. Seal tekib huvitav dissonants, et mehed esindavadki selles näidendis veidi mandunud maailma, ilma uute ideedeta ja naised on need, kes peavad maailma uueks looma," ütles Kivirähk.