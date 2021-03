Kuigi Läti ja Leedu professionaalse animatsiooni juured on 1960ndate lõpus, loetakse selle algusajaks 1970.–1980. aastaid. Siis loodi oluliste autorite (Roze Stiebra, Ansis Bērzinš, Antanas Janauska, Zenona Šteinys, Nijole Valadkeviciute) esimesed filmid ja stuudiotega nagu Dauka pandi alus Balti animatööstuse arengule, kirjutatakse kinoseansi Facebooki üritusel.

Animatsioon valmis tihedas koostöös teiste kunstidega, inspiratsiooni ositi kohalikust kirjandusest ja rahvaluulest, kasutati visuaalkunsti säravate talentide ideid ja ka kohalike heliloojate loomingut. See oli aeg, mil animatsioon keskendus Aisopose keelt kasutades sageli poliitilisele ja sotsiaalsele kriitikale. Tihti mindi süvitsi eksistentsiaalsetesse teemadesse, kasutades animatsiooni võimet rääkida sümbolites.

Virtuaalsel kinoseansil tuleb näitamisele seitse filmi:

"Viis kassi" ("Pieci kaki") 1973

Roze Stiebra, Telefilma-Riga

7 min

"Viis kassi" tõlgendab Läti rahvajuttu moodsas keskkonnas. Kasside ja hiirte suhe sümboliseerib põlvkondade ja erinevate maailmavaadete kokkupõrget.

"Needus" ("Lāsts") 1979

Ansis Berzinš, Telefilma-Riga

9 min

Film ühendab animatsiooni, laulusõnu ja videot, et kajastada alati alkoholismi teemat.

"Initsiatiiv" ("Iniciatyva") 1970

Antanas Janauskas, Lietuvos kino studija

4 min

Viide 1968. aastale ja Praha kevadele, kui Vene tankid liikusid Prahasse.

"Roheline lugu" ("Zala Pasaka") 1977

Roze Stiebra, Telefilma-Riga

14 min

Film põhineb Imants Ziedonise "Rohelisel lool" (1973). Inimese ja looduse suhe ökoloogia oli 1970.–1980. aastatel Lätis oluline teema.

"Tasku" "Kabata" 1983

Roze Stiebra, Telefilma-Riga

10 min

Animafilm põhineb 1983. aastal surnud suure Läti luuletaja Ojārs Vācieša luulemotiividel. See on esimene joonisfilm, mille lavastas Roze Stiebra. Helilooja on Imants Kalniņš.

"Kilpkonnad" ("Bruņurupuči") 1987

Ansis Berzinš, Telefilma-Riga

10 min

Filmi "Kilpkonnad" rütm peegeldab kilpkonna aeglast nägemist – päevad tulevad ja lähevad, autod sõidavad, inimeste kiire tegutsemine takistab kilpkonnal uue kodu leidmist.

"Lahkus" ("Dosnumas") 1988

Zenonas Šteinys, Lietuvos kino studija

10 min

Šteinise animafilm jutu "Helde õunapuu" ainetel. Ema ja lapse suhe on kujutatud metafoorilise visuaalse loo kaudu.

Programmi kuraator Anna Zača (s 1984) on animatsiooniteoreetik, kriitik ja kuraator. Alates 2016. aastast on ta Läti Animatsiooniliidu juhatuse juht. Ta on pidanud animatsiooni loenguid EKA animatsiooni magistritele, Riia Tehnikaülikoolis ja Läti Kultuuriakadeemia Riiklikus Filmikoolis.

Filme näeb 17. märtsil algusega 21.00 EKA TV-s aadressil https://tv.artun.ee/eka.