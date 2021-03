Hendrik Toompere uuest sulgemiste lainest: arvasin, et see jama läheb ikkagi mööda

"Mina üldiselt arvasin, et see jama läheb ikkagi mööda. Vahepeal oli seis ikkagi kaunis hea, sai uusi tükke teha ja igal õhtul isegi mängida ja puha. Ma ei uskunud, et selline asi juhtub. Aga tuleb välja, et inimesed ümberringi löövad käega ja tunnevad suurt rõõmu sellest, et kõvasti nakatuda," tõdes Toompere.

Toompere rääkis, et Linnateatri lavastusega "Lapsed", mis 1. veebruaril lõpus lõpuks esietendus, alustasid nad tööd aasta aega tagasi ja kui see märtsis pooleli tuli jätta, ei uskunud ta, et selline olukord tekib, kus teatritel tuleb pikemaks ajaks uksed sulgeda.

"Oli tunne, et see olukord kestab paar nädalat ja küll ta mööda läheb, aga tutkitki. Päris keeruliseks läks kogu see asi. Doominokivid langemine – kõik plaanid tegelikult varisesid kokku ja tuli hakata tegema meeletuid vangerdusi. Nii ka selle lavastusega "Lapsed"."

"Olukorrad praegusel ajal muutuvad tundidega. See, mis eile oli kindel, on täna täiesti teistsugune." Ta lisas, et teisipäeval ta veel teadis, et tuleb kolmapäeva hommikul proovi ja jätkab pooleliolevat prooviprotsessi Andrus Kivirähki "Talupojad tantsivad, prillid ees" lavastusega, mille esietendus pidanuks olema 12. aprillil.

"Nüüd aga selgus, et meie teater võttis vastu otsuse – kuigi oleks võinud proove edasi teha – et oleme solidaarsed ja igaks juhuks paneme ka ennast kinni, anname eeskuju ja näitame seda, et tasub distsipliini hoida ja hoolikas olla."

Nüüdseks pole edasi lükkunud mitte ainult esietenduse aeg, vaid ka koht, tõdes Toompere. "See tuleb välja hoopis Viinistul, kus ma pole 10 aastat midagi teinud. Nüüd seda enam on tore vaadata, kuidas meri mühiseb."