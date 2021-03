Oodatud on eestikeelsed arvustused ükskõik milliste õudusžanri alla kuuluvate filmide kohta alates peentest psühholoogilistest trilleritest ja folk horror'ist kuni tooreste ketassae-splatter'iteni. Arvustada võib nii uusi kui ka vanu lühifilme, animatsioone ja täispikki mängufilme.

Vanusepiirangut ei ole – me kõik oleme noored filmikriitikud! Ainus kriteerium on, et oled filmikriitika alal uus tegija. Ideaalne kandidaat on see, kes näitab üles oskuslikku argumentatsiooni ning sõnaosavust, segades teksti loomingulist lähenemist ja ehedat tundeelamust.

Teksti pikkus võib olla maksimaalselt 3500 tähemärki (koos tühikutega) ning tööd tuleb saata e-posti aadressil filmikriitik@muurileht.ee hiljemalt 1. aprilliks.

Konkursile saadetud tööde seast valivad välja parimad žürii esinaine ja Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe, Linnateatri näitleja Evelin Võigemast, filmikriitik Karlo Funk Filmimuuseumist, ERRi kultuuriportaali vastutav toimetaja Kaspar Viilup ja Müürilehe kultuuritoimetaja Aleksander Tsapov.

Parima kirjatöö autorit ootab rahaline stipendium (400 €) Eesti Filmi Instituudilt. Teise koha pälvijale on tagatud aasta lõpuni prii pääs kõikidele Sõpruse ja Elektriteatri tavaseanssidele. Kolmanda koha saajale kingitakse kinopiletid Sõpruselt ja Elektriteatrilt, mis tagavad sissepääsu vabalt valitud tavaseanssidele.

Valik parimatest filmiarvustustest avaldatakse Müürilehe õuduseteemalises mainumbris.