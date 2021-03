Ilmus esinduslik valik Ott Arderi kirjutatud lasteluulest

Ühiste kaante vahele on jõudnud esinduslik valik Ott Arderi rikkast lasteluulepärandist. Nii nagu omal ajal ilmunud kogudes, on raamatule pildid joonistanud Priit Pärn.

Kogumiku "Elu täis on muinasjuttu" andis välja kirjastus Tammerraamat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Priit Pärna sõnul oli selle raamatu kokkupanek paras väljakutse, sest luuletused ei ole paigutatud kronoloogiliselt, vaid teemade kaupa. Nii tuli omavahel kokku sobitada ka ligemale veerandsaja aasta jooksul sündinud eri stiilides illustratsioonid.

Ott Arderi lasteluule maailm on helge ja humoorikas, sellest kumab aga alati läbi ka killuke nukrust ja melanhooliat.

"Teatud tüüpi karikatuur on sama mis poeesia. Karikatuur, mis mängib joonega, mängib kujunditega, ei kritiseeri kedagi, on puhas visuaalne huumor. Selles suhtes Oti lugudes oli alati mingi tegevus, alati mingi taust, kus see toimub ja mina üritasin oma pildiga seda kas laiendada või viia seda kuskile mingis suunas või sügavuti. See töö oli lust," sõnas Pärn.