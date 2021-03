EKA tudengifilm pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Akvarellmaalis loodud "You Are Not a Kiwi" linastus festivali põhivõistlusprogrammis ning pälvis auhinna akvarell-animatsiooni kategoorias. Film räägib ühiskonda sulandumisest ja võõraste aksepteerimisest läbi Uus-Meremaal elavate lennuvõimetute linnukeste, kiivide kogukonna. Autor Maria Saveleva magistritöö juhendajad on Priit ja Olga Pärn.

"Mulle meeldib see tegelane, see lind, ta on nii huvitav vorm, tal on pikk nokk, silmad, aga ei ole suud," rääkis Saveleva "Aktuaalsele kaamerale". "Ma pidin mõtlema, kuidas saaks väljendada tegelaste emotsioone läbi liigutuste, helide, valguse, nii et see on tegelikult rohkem sümboolika."

"Kui ma filmi kallal tööd alustasin, siis alguses eeldasin, et see tuleb pliiatsijoonisfilm. Siis proovisin teha geelpliiatsi ja tuššiga. Ja siis kuidagi jõudsin sinnani, et kasutasin akvarelli tehnikat, see on praegu animatsioonimaailmas haruldane," ütles Saveleva.