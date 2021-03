Rahvusraamatukogu sulgeb ajutiselt lugemisala, laenutamine jätkub kontaktivabalt

Alates 11. märtsist kuni hetkeseisuga 11. aprillini on raamatukogu lugemisala tavakasutuseks suletud. Raamatukogu toetub oma otsuses ka riiklikele raamatukogusid puudutavatele soovitustele keelata avariiulite kasutamine ning lubada lugemissaale külastada vaid hädavajadusel.

Raamatukogu lahtiolekuajad muutuvad: rahvusraamatukogu on esmaspäevast reedeni avatud kell 10—18, laupäeviti ja pühapäeviti on maja suletud. Raamatute kontaktivaba laenutamine toimib endiselt ning raamatukogu lahtiolekuaegadel on võimalik eelnevalt tellitud raamatuid ja koopiaid kätte saada fuajeest. Raamatud, mille tagastustähtajad on vahemikus 10. märtsist kuni 11. aprillini, on tõstetud edasi kuni 12. aprillini.

Arvutite kasutamine on piiratud aja vältel ja eelregistreerimisel võimalik fuajeesse loodud ajutistel töökohtadel. Aja broneerimiseks või teiste küsimuste korral saab Rahvusraamatukoguga ühendust helistades 6307 100, videokõne teel, kirjutades info@nlib.ee või kodulehekülje vestlusaknasse.

Raamatuid saab tagastada samuti fuajeesse, raamatukappi või Endla tn poolse sissepääsu tagastuskasti (E—P kl 7.00—22.00). Rahvusraamatukogu võimaldab laenutada raamatuid ka üle Eesti Omniva pakiautomaatidesse. Sarnasel viisil saab raamatuid ka tagastada, teenus on tasuline.