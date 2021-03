Laura Mvula avaldas uue loo ja teatas uuest albumist

Uus singel "Church Girl" räägib Mvula identiteedist ja tee leidmisest iseendani. "Ma ei ole minu lugu. Identifitseerisin ennast nii pikaltl äbi asjade, mis mul elus juhtusid, mida ma tegin, halba või head," rääkis ta. "Nüüd lasen sellest enda peas tekkinud endast lahti. Tulen tagasi endasse. Ma ei ole mõtted minu peas, asjad, mida saavutan või enda juukselõikus. Ma ei tantsi enam kuradiga enda õlal. Kümblen lihtsalt enda tõelise mina valguses."

Sahinad uuest albumist tekkisid juba siis, kui märtsi alguses ilmus singel "Safe Passage". "Pink Noise" on Mvula järjestikuselt kolmas album, kuid esimene album, mille annab välja Atlantic Records plaadifirma alt.

Mvula sõnul on see album, mida ta on alati tahtnud teha ning see on tugevalt inspireeritud 1980. aastatest, mil ta sündis. "Iga osa sellest albumist on tehtud kaheksakümnendate päikeseloojangu toonides," ütles lauljatar. "Ma kogusin endasse selle ajastu esteetikat oma kõige esimestest momentidest siin planeedil."

"Selle albumi tegemine tundus nagu kõige raskem emotsionaalne maadlus. Kolm aastat ootamist, maadlemist, suremist, tühjust ja lõpuks tuli see heliplahvatus," meenutas Mvula uue albumi tegemise protsessi.

Mvula rääkis, et oli täiskasvanuna unustanud, kui eluliselt oluline eneseväljendusviis on tema jaoks tants. "Ma tõin selle tagasi ainult iseenda jaoks, et leiaksin endas taas rõõmu tantsida ja nüüd ei suuda ma tantsimist lõpetada. Ma ei suuda oodata, et saaksin seda albumit kontsertidel esitada."