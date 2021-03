Liina Vagula: noortel on vajalik õppida vaatama oma probleeme läbi teiste silmade

Noorteromaani "Täiusliku elu hind" süžee sai alguse eelmise aastal, kui Põlvamaa Tilsi kooli kirjanduse õpetaja otsis võimalusi, kuidas distanstsõppe tingimustes innustada lapsi raamatuid lugema.

"Tekkiski see mõte, et ma hakkaks kirjutama ühte lugu ja nii sündis esimene peatükk, kus siis tüdruk ärkab täiesti võõras kohas. Kirjutasin peatüki ära, saatsin õpilastele, andsin ülesande ka. Nemad pidid siis justkui edasi mõtlema," rääkis Vagula "Aktuaalsele kaamerale". "Tegelikult tuli päris vahvaid mõtteid sealt. Ma ühtegi nendest küll ei kasutanud, sest mul oli peas lugu juba olemas, aga tegelikult võiks sellest esimesest peatükist veel viis erinevat raamatut kirjutada."

Autori sõnul on noortel vajalik õppida vaatama oma probleemidele läbi teiste silmade. "Raamat "Keegi teine" on pigem selline nostalgiline tagasivaade iseenda lapsepõlve. Ehk siis see tüdruk, kes ärkab siis nii-öelda oma ema kehas, näeb põhimõtteliselt seda maailma, mida mina nägin oma lapsepõlves. Ja need kohad, mis sealt läbi käivad, on samuti minu lapsepõlve kodukohtadest pärit," nentis Vagula.

8. klassi õpilane Angeelika kirjeldab raamatut järgmiselt: "Ema ja tütar sattusid avariisse ja tütar sattus koomasse. Kooma ajal olles sattus ta oma ema minevikku. Ta oli minevikus oma ema kehas ja ta nägi, kuidas ta ema lapsepõlv oli, ja sai oma emaga palju paremini läbi."

7. klassi õpilasele Desirele meeldis raamat väga. "See oli hästi õpetlik ja rääkis pigem päriselust, mis õpetab inimestel kiusamisega toime tulla."