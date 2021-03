Margus Haav: Tolkieni kirjandusteosed on puhas ja aegumatu klassika

Haava sõnul on Tolkieni kirjandusteosed puhas ja aegumatu klassika. "Sealt võib leida niivõrd palju alltekste ja hea tahtmise korral jõuda välja Põhjala, skandinaavia ja paremal korral ka Eesti mõjudeni," rääkis Haav.

Haav nentis, et Tolkieni kirjandus läheb ilmselt varsti taas aktuaalseks, sest valmimas on erakordselt suur telesari, mis toetub "Sõrmuste isanda" triloogiale. "Selle enamus võtteid peaks olema juba tehtud, ootame seda käesoleval aastal. Nii et loodetavasti saame näha Amazon Prime'i vahendusel "Sõrmuste isanda" telesarja, mille eelarve on müstiline, mõningatel hinnangutel ulatub pooleteise miljardi kanti," rääkis ta ja lisas, et on põnevil, et näha, kuidas kirjandust tänapäevaste vahenditega ekraanile tuuakse.

Haava sõnul on Tolkien oma teostega inspireerinud paljusid tänapäeva fantaasiakirjanikke. "Kindel on see, et Martinit ja tuhandeid teisi fantaasiakirjanikke Tolkienita poleks olnud. See, mis ta lõi, on aegadeülene ja maagiline ja iga hetk tasub tema raamatuid kätte võtta, alates "Kääbikust" ja lõpetades "Sõrmuste isanda" triloogiaga," soovitas Haav.

"See pärand on tal niivõrd mahukas, et kui kasvõi uurida lingvistilisi mõjusid ja vanasid müüte, siis me tõepoolest võime jõuda Eestini välja ja seda on ka tehtud."

Haav meenutas, et esimene Tolkieni teos, mida ta luges, oli "Kääbik". "Minu jaoks omal ajal oli šokk või elamus, kui sain teada, et tegelikult "Kääbik" on suure loo algus," rääkis ta. "Lugesin seda õrnas eas ja see oli tore ja muhe muinasjutumaailm, mis sisaldas tajutavat kurjuse kohalolemist. See oli väga paeluv ja selle väärtus ei ole kadunud kümnete aastate jooksul ning tõenäoliselt ei kaogi ta kuskile."

"Mulle meeldib tema eluterve sõnum, et mõnikord ka kõige väiksemast võib sõltuda väga palju ja alla ei tohi anda ning see kõk on pandud võimsasse vormi," rääkis Haav. "Ega üks ilukirjanduslik teos täiuslikumaks minna ei saa."