Astrid Lindgreni mälestusauhinna pälvis tänavu Jean-Claude Mourlevat

Astrid Lindgreni mälestusauhinna pälvis tänavu prantsuse kirjanik Jean-Claude Mourlevat, kes on üks silmapaistvamaid prantsuse lastekirjanikke ning keda on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste preemiatega.

Jean-Claude Mourlevat' raamatuid on tõlgitud mitmekümnesse keelde, sealhulgas on Indrek Koff tõlkinud kaks teost ka eesti keelde. Raamatu "Ookeani kutse" tõlke eest pälvis Koff noorsookirjanduse tõlkeauhinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Astrid Lindgreni mälestusauhinna moto on, et lastel on õigus headele raamatutele ja headele lugudele. Auhinnafond on viis miljonit Rootsi krooni ehk enam kui pool miljonit eurot, mis teeb sellest mitte ainult suurima lasteraamatute autasu, vaid ühe suurima kirjanduspreemia terves maailmas.

Tänavu kandideeris Astrid Lindgreni mälestusauhinna 262 kirjanikku ja illustraatorit 68 riigist, auhind kuulutati välja Stockholmi kultuurimaja raamatukogus.