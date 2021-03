Haus galerii kunstioksjonil müüki minema pidanud maali autorsus tekitab küsimusi

Autorsus on kunstiajaloo keerukamaid teemasid olnud aastasadu ning on kuulsaid töid, mille üle vaidlused kestavad igavesti. Sel nädalal ilmus ka Eestis avalikkuse ette teos, mille autorsus on lõpuni tõestamata.

Haus galerii kevadisel kunstioksjonil mai alguses pidi müüki minema väidetavalt 1960. aastatest pärit akvarell, mis kandis Malle Leisi signatuuri. Leisi lillemaale on Eesti oksjonitel müüdud ka varem, konkreetne pilt jõudis galeristi kätte heauskselt erakogujalt.

Pärast Malle Leisi tütre Sandra Jõgeva sotsiaalmeediapostitust, kus ta väitis, et neid tulpe pole kindlasti joonistanud tema ema, võttis ühendust harrastuskunstnik Monika Liiv, kes tundis meedias avaldatud pildis ära ühe neist, mille ise 1980. aastatel ämma rõõmuks maalis ja sõpradele laiali kinkis. Kuidas tekkis pildile sigatuur Leis, on tema jaoks mõistatus.

"Ma maalisin neid pilte, minu ämm ikka alati ütles, mida peab maalima ja mina muudkui tegin. Ja siis ta ütles, et see paaritu arv ei sobi ikka mitte ja siis ma tegin sinna vasakusse ülemisse nurka ühe pisikese äbariku kollase tulbi. Siis sai 12 lille valmis," kirjeldas Liiv "Aktuaalsele kaamerale" töö valmimist. "Aga kõik see, kuidas nad sealt alt üles kasvavad jne, tegelikult on ikka näha, et see on kodus tehtud ja et see ei ole päris akadeemilise kunstniku töö," lisas ta.

Kunstiekspert Alar Nurkse ütles, et vaidlusalune maal on tehtud paberile, mis on pärit tunduvalt hilisemast ajast kui 60ndad või 80ndad. Samuti on näha, et teos on üle maalitud, samuti on värvikihtide all aimatav veel üks, Malle Leisi signatuurile sarnane reljeefne vari.

"Niisuguses võrdluses, kus kõrvuti on harrastaja ja professionaalne kunstnik pandud koos kõnelema, on võimalik eristada varjundeid. Ja neid varjundeid peaks olema erinevate analüüsi meetoditega võimalik tuvastada, aga selleks on vaja aega ja avaramat pilti mõlema loomingust ja mõlema materjali käitlemisest. Seega kuna ühel nendest loodud lillemaalidest on paranduse jälgi, siis me peame ka sellesse kihistusse suhtuma analüüsivalt ja täpselt," ütles Nurkse.