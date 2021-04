Elina Masing: Valge Tüdruk kehastab stereotüüpi, mida nähakse targa ja võimeka tänapäeva naise asemel

Valge Tüdruk kehastab võimendatud versiooni tänapäeva noorest, kes kipub unustama inimlikke väärtuseid. Kuidas sa Valget Tüdrukut veel defineeriksid?

Pigem kehastab Valge Tüdruk stereotüüpi, mida nähakse targa ja võimeka tänapäeva naise asemel. Valge Tüdruk on teadlik oma kapitalistlikest privileegidest ning rõhub loomingus nende tähtsusetusele. Ta sündis vastuolulisuse suguühtest.

Lisaks Valgele Tüdrukule on sinu kutsumuseks tants ja etenduskunstid. Oled loonud telesaate "Maagiline metamorfoos", mis tegeleb reaalsuse dissonantsiga, ning rääkinud tsitaadist kui reaalsuse kehtestamise viisist. Mis teemad sind sütitavad?

Mind sütitab karjuv ignorantsus. Eelkõige puudutavad mind sellised teemad nagu feminism, LGBTQ+, integratsioon, inimõigused laiemas pildis ja see, kui keegi neist teemadest ei räägi, kuigi kõik teavad, et asi on lappes. Miks on teised valged tüdrukud vait?

Juba välja toodud projektid kasutavad sõnumi edastamiseks üsnagi erisuguseid meediumeid: muusika, digitaalne platvorm ja sari. Kas oledki pigem meediumite vallas katsetaja või on see tingitud praegusest olukorrast?

Katsetamine eri võimaluste ja lahendustega on kaasaja kunstis keskne teema, igatsen väga vahetut eksperimenteerimist. 2. aprillil annab Valge Tüdruk platvormil elektron.live oma esimese live-kontserdi. Kuna päevad enne seda toimub artistil iluoperatsioon, tuleb sellest kontserdist jällegi ka meediumiväline väljakutse.

Valge Tüdruku loost tuleb välja, et su iidoliks on Ariana Grande. Kes on Elina Masingu iidolid?

Suureks eeskujuks on isiksused, kes on leidnud mooduse balansseerida keskteel, emotsionaalsuse ja professionaalsuse vahel. Toimivad ja lakkamatult arenevad süsteemid on väga inspireerivad, isegi kui need on ajast maas, näiteks haridussüsteem, mis taotleb pidevat kasvu ja loob korrapärasust. Mind on inspireerinud pikalt austria etenduskunstnik Florentina Holzinger ja vene skandalist Instasamka. Lisaks prantsuse artist Christine and the Queens albumiga "La vita nuova". Eesti kontekstis on mul palju eeskujusid, viimasel ajal eriti Henri Hütt etteastetega Made in Estonia Maratonil ning Marta Vunsh lõputööga "Eestis elavate vene noorte inimõiguste aktivistide motivatsioon ja eesmärgid".