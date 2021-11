Multitalent Elina Masing ei suuda valida ühte kunstivaldkonda

Elina Masing on etenduskunstnik, kes tegeleb aktiivselt nii kunsti, näitlemise, muusika ja tantsimisega. Kultuurisaates "OP" rääkis Masing enda tegemistest. Lisaks avaldas artist, et tal on keeruline valida ühte kunstisuunda.

"Ma ei suuda otsustada midagi ühte, vaid mind huvitavadki kõigis nendes erinevates alades mingid arengud ja teed, mis tekivad ja mis viivad mind hoopis kuskile uude kohta," rääkis etenduskunstnik Elina Masing, kes tegeleb nii lavastamise, tantsimise, näitlemise ja palju muuga.

Esmalt leidis Elina Masing tee tantsuni. Täpsemalt tegeles Masing klassikalise balletiga, kuid mõistis üsna ruttu, et see tantsustiil pole temale iseloomulik. "Ma tundsin, et see ei ole päris mulle, et see võib olla võikski jääda pigem nendele, kes tahavad igapäevaselt nii palju vaeva näha millegi natukene minu jaoks liiga akadeemilise elus hoidmiseks."

Elina Masing on õppinud Tallinna balletikoolis. Õpingute viimasel aastal tuli noori balletiartiste õpetama koreograaf Ruslan Stepanov, kes tutvustas Masingule ka teist kunstimaailma. "See oli suur pauk, mis mul elus juhtus. See oli suur pööre," rääkis Masing ja lisas, et mõistis, et kõige olulisem on teha seda, mida süda oluliseks peab.

Hiljuti jõudis lavale Elina Masingu lavastus "Fairy Tale Arch". Masingu sõnul on lavastuse tagasiside olnud mitmesugune. Mõned vaatajad on leidnud, et "Fairy Tale Arch" on mõnus meelelahutuslik etendus, kuid teised on olnud jällegi seisukohal, et lavastuse rõhuasetused on paigutatud valesti.

Elina Masing rääkis, et saadud tagasiside näitab väga hästi tänapäeva ühiskonda ning seda, mida kunstnik igapäevaelus pidevalt tunneb. "Meil on palju võimalusi ja palju erinevaid arvamusi ja me jõua mingi ühtse arusaamani. Me ei püüagi jõuda selleni, vaid me püüame sind puudutada individuaalselt."

Lisaks lavastamisele on Elina Masing kätt proovinud ka näitlemises. Näiteks mängis Masing seriaalis "Vaga vesi". Naisterahva sõnul oli see talle suur väljakutse, eelkõige seetõttu, et näitlemises on Masingu sõnul kindlad reeglid, mida peab järgima. Kunstnikuna tunneb Masing ennast vabamalt. "Ma olin nii õnnelik, et ma sain selle kutse ja sain ennast praktiliselt panna proovile kohe," rääkis Masing seriaalis näitlemisest ja lisas, et see õpetas talle palju.

Elina Masing valdab vabalt nii eesti kui ka vene keelt. Saates tõdes Masing, et kakskeelsel kunstnikul on tema arvates Eestis lihtsam, sest ta on pidanud ennast rohkem tõestama ja mugavustsoonist välja astuma.