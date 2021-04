Ave Nahkur: keegi teine mu perekonnast ei joonista

Ave Nahkur mainis, et ta on külmavares ja kliimapagulane, mistõttu peab tal olema ka eraldi talvepesa. "Käisime vaatamas neid Vahemere äärseid paiku, Kreeka saari ja Sitsiiliat, aga talvel on ikkagi igal pool külm, seega talvel pressivad kõik end Kanaari saartele sooja," ütles ta.

Seepeale otsustasidki nad otsida endale Kanaari saartele ägeda koha. "Kanaari saared on muidugi selline koht, kus kõik on käinud ja teavad, kui nõme seal on, aga me leidsime ikkagi ühe saare, kus ei ole nõme," tõdes ta ja mainis, et koroonaviirus on Kanaari saartele väga raskelt mõjunud. "Tenerifel on väidetavalt hotellide täituvus kaks protsenti, enamus suured hotellid on lihtsalt tühjad, basseinidest on vesi välja lastud."

"Meie orus on 5000 elanikku ja seal oli nädala jooksul üks nakatanu," tõdes Nahkur ja mainis, et esialgu La Gomerale maja rajades oli muidugi mõte, et see on väga äge ja ei tulegi enam Eestisse tagasi. "Aga see läheb üle, kõpitsesime selle maja üles, tegime oma ehitused-värgid valmis ja ikkagi kere kutsus Eestisse, sest siin on päriselu, seal on ajutine talvine elu."

Viljandi on Ave Nahkuri arvates väga äge koht. "Me arvame, et kõige ägedam koht Eestis ongi Viljandi, kus meile sobib elada," tõdes ta ja lisas, et seal on neil kaks maja, mis vajavad ka pidevat kõpitsemist. "Seetõttu kutsubki keha pidevalt Eestisse tagasi, sest siin on rohkem tegemist, kaua seal seal La Gomeral ikka matkad?"

"Ega mul perekonnast keegi ei joonista, mu boyfriend'id pole ka kunagi olnud kunstnikud," selgitas Ave Nahkur ja tõi välja, et tema noorem poeg Rudolf Toltsberg on nüüd muusik. "Nad käisid just ka Eesti laulu poolfinaalis (Uku Haasma, toim.), edasi nad kahjuks ei saanud, aga neile oligi üldse oluline, et nad üldse sinna said."

Näitustega Nahkur praegusel hetkel ei tegele, küll aga hakkab ta välja andma raamatut. "Väga suur saladus see polegi, aga raamat tuleb sellest, kuidas me Viljandit tuunime, pealkirja veel ei ole."