X!

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

Foto: ERR
Kunstnik Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis näituse pealkirjaga "Meie küla elanikud tähistavad elu". Näitus on sissevaade Nahkuri omanäolisse, värvilisse ja elulähedasse loomingusse.

Nahkuri sõnul võtab väljapanek kokku tema eelnevatel aastatel loodu ning nüüd on tulemas uus eluetapp täiesti uute teemadega. Siiski ütleb Nahkur, et meie küla eided ei kao kuhugi ka tulevikus.

"See ongi võib-olla ühine kokku tõmbav sõna, et tähistavad elu, et tulekski niimoodi elada, et iga päev oleks nagu viimane. Et sa iga päev pead pidu, iga päev lubad endale midagi head ja mõtled, et miks mitte iga päev tähistada, nagu oleks see viimane. See võib-olla ongi minu vana elu viimane näitus, mis praegu üleval on, uus elu tuleb lihtsalt nii peale, uued teemad, uued maalid ja siin on nüüd mu vana elu viimane lõpp," ütles kunstnik Ave Nahkur.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

