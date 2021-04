Läti rahvusraamatukogu analüütik: raamatute tiraaž on langenud taasiseseisvumisaja madalaimale tasemele

Läti rahvusraamatukogu teatas, et raamatute ja ajalehtede trükiarv on langenud taasiseseisvusaja madalaimale tasemele. Nii tõdes Läti rahvusraamatukogu analüütik Elza Ungure, lähtudes Läti rahvusraamatukogu poolt kogutud ametlikest statistilistest andmetest.

2020. aastal võis täheldada Lätis üllitatud väljaannete arvu ja trükiarvu järsku vähenemist. Möödunud aastal ilmus 1805 raamatut, nende kogutrükiarv oli 1957 369 eksemplari, 2019. aastaga võrreldes on tegemist vastavalt 16,34 ja 35,23 protsendilise vähenemisega.

Samalaadne olukord valitseb ka perioodiliste väljaannete alal – 2020. aastal ilmusid 245 ajalehte (5,71 protsenti võrra vähem kui 2019. aastal), nende kogutiraaž oli 43 849 469 eksemplari (langus 34,61 protsenti) ja 271 ajakirja (langus 14,76 protsenti), mille kogutrükiarv oli 17 733 892 eksemplari (langus 28,04 protsenti).

Läti rahvusraamatukogu analüütik Elza Ungure tõdes, et ka ajakirjade kogutrükiarv ei ole saavutanud enne üleilmset finantskriisi olnud taset. Kui võtta ette statistilised andmed 2008. kuni 2010. aastate kohta (üleilmse finantskriisi period), samuti senise riigipoolse toe kirjastusvaldkonnale (seoses koroonaviirusega), võib näha, et 2021. aasta kipub läti kirjastajatele kujunema veelgi rõõmutumaks.

"Euroopas ja mujalgi käsitatakse raamatuid kõrge lisaväärtusega toodetena, kuna need edendavad kultuurilist rikkust, haritust ja avalikku hüve. Ent ühtaegu ei pruugi raamatud nautida turumajanduses kestlikuks eluspüsimiseks piisavat kõrget nõudlust, see kehtib iseäranis väikeriikide kohta, kus kõneldakse väikese kõnelejaskonnaga keeli," rõhutas Ungure.

"Viimaste kuude kestel on aktiivselt väideldud raamatute ja ajakirjanduse viie protsendilise käibemaksu üle, Läti raamatukirjastajate liit ja Läti pressiliit on seda teemat kaua üleval hoidnud. Ka Läti president Egils Levits pöördus Läti valitsuse poole üleskutsega, et viimane hindaks vähendatud käibemaksumäära kehtestamise võimalust õppekirjandusele, originaalkirjandusele, paberkandjal ja digiteeritud kujul ajalehtedele, ajakirjadele, bülletäänidele ja muudele perioodilistele väljaannetele ning nende tellimishindadele. Kummatigi pole raamatutele ja perioodilistele väljaannetele vähendatud käibemaksumäära siiani kehtestatud. Läti kultuuriminister Nauris Puntulis märkis, et käibemaksumäära vähendamise on üks kultuuriministeeriumi prioriteete, mida tahetakse vaadata 2022. aasta riigieelarve kontekstis," selgitas Läti rahvusraamatukogu analüütik.

Lätis kehtib hetkel raamatutele ja perioodiliste väljaannetele vähendatud käibemaksumäär 12 protsenti, Bulgaarias ja Taanis pole raamatute käibemaksumäära vähendatud, Eestis ja Leedus kehtib raamatutele üheksa protsendiline käibemaks.