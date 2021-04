Klassikaraadio kutsub muusikat looma

"Kui Klassikaraadio juubeliks aasta tagasi need teosed minult telliti, millegi pärast kohe lõi mulle silme ette Singer Sargenti maalid. Sealt tuli see idee pealkirjaks "Kaks Klara käevõru". Me ju kutsume omavahel Klassikaraadiot hellitavalt Klaraks," rääkis Jüri Reinvere.

Milline on teie nägemus kahest Klara käevõrust?

Klassikaraadio ootab kuulajatelt lühikesi muusikapalu teemal "Kaks Klara käevõru". Oodatud on heli- ja videofailid, noodid või hoopis joonistused. Esimesed improvisatsioonid on juba sündinud – vaata saatejuhtide Kaisa Lingu ja Johan Randvere versioone!

Saatke muusikapala või joonistus 10. maiks aadressil klassikaraadio@err.ee ning suuremate failide edastamiseks palun kasutage Wetransfer.com failiedastusplatvormi.

Sünnipäevakontserdi lähenedes avab Klassikaraadio väljapaneku kuulajate loominguga.