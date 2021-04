Kaks Eesti ettevõtet pälvisid Red Doti disainiauhinna

Disainer Mihkel Masso ja lahingumeditsiini instruktor Rait Arro poolt väljatöötatud modulaarne lahas Sheetsplint pälvis Red Doti auhinna meditsiinivahendite kategoorias. Ükski eestlane ei ole selles kategoorias varem võitu koju toonud.

"Umbes 50 aastat lahastamise valdkonnas ei ole innovatsiooni toimunud, on olnud ainult üks totaalne stagnatsioon. Ma hakkasin otsima lahast, mis vastaks välitingimustes kasutavatele lahaste tingimustele. Ultra kerge, kompaktne ja mis kõige olulisem, et oleks struktuurselt jäik, et vältida sekundaarseid vigastusi. Et ei painduks, keeraks, pööraks, kui on kannatanule paigaldatud vigastuse fikseerimise eesmärgil," rääkis Arro "Aktuaalsele kaamerale".

"Toona turul olnud lahased lahendasid vaid väikest vigastuste hulka, mõni sobis randmele, mõni jalale. Meie eesmärk oli välja töötada universaalne lahas, mis läbi modulaarsuse võimaldab meedikul lahastada palju suuremat vigastuste hulka ehk siis me tahtsime laienda selle funktsionaalsust," lisas Masso.

Masso ja Arro töötasid lahase disaini kallal rohkem kui neli aastat, katsetasid läbi sadu prototüüpe kuni jõudsid praeguse lahenduseni. Disainiauhinnast veel olulisem on vast see, et toode on päriselt kasutusse jõudnud seal, kus seda vajatakse.

"See toode on täna meie partneri kaitseväe poolt kasutuses nii Eestis kui välismaal ja testimisel mitme meie NATO partneri erinevate väeükskuste juures," märkis Arro.

Red Dot Award konkursil hinnatakse toote disaini, funktsionaalsust, innovaatilisust, kvaliteeti, jätkusuutlikkust ja ergonoomikat.

"Selle aastasel konkursil osales tootedisaini kategoorias umbes 6000 toodet, me võistlesime maailma tippbrändidega, väga tihe konkurss, tihe konkurents ja suur väljakutse seal läbi lüüa," ütles Masso.

Disainkeriste tootja HUUM toodetest pälvisid Red Doti auhinna nii elektrikeris CLIFF kui ka sauna kaugjuhtimispult UKU. Elektrikerise disaini puhul sai oluliseks läbimõeldud ülesehitus ja sisemise õhutunneli paigutus, mistõttu sobib keris ka kitsastesse oludesse.

Auhinna pälvinud teise toote, UKU juhtpuldiga on võimalik sauna juhtida mobiilirakendusest üle kogu maailma. Tootedisainer Mihkel Güssoni sõnul on omaette võit esimeses voorus tuhandete teiste seast silma paista ja edasi pääseda.

"Ilmselgelt Eesti on saunarahvas ja saab aru, et kui saun on hästi tehtud näeb see ka hea välja, aga leil peab ka hea olema. Kui seda ei ole, näeb saun ainult hea välja. Ma arvan, et Eesti saunatootjad on palju paremad kui mujal Euroopas, kus näiteks kasutatakse plastikkatteid ja värvitakse keriseid," sõnas Güsson.