"Sõna on laval" keskendub sel korral Draamateatri lavastusele "Millest tekivad triibud?"

Saatesarja "Sõna on laval" kolmas osa keskendub möödunud aasta septembris Eduard Vilde muuseumis esietendunud lavastusele "Millest tekivad triibud?".

Autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Urmas Vadi. Eduard Vilde rollis Indrek Sammul, teisi tegelasi, keda on kokku ligi paarkümmend, mängivad Inga Salurand ja Kristo Viiding. Kõik kolm näitlejat pälvisid teatriliidu aastaauhinna nominatsiooni, Urmas Vadi oli eriauhinna nominent. Parima naiskõrvalosatäitja auhinna sai Inga Salurand.

Saate märksõna "monoloog" alla liigituvad Vilde armastuskirjad Rahelile, mis ilmusid raamatuna "Minu põsk sinu põse vastu" (Hea lugu, 2015). Kas kirja lugemine laval on monoloog või dialoog? Kui võimalik või võimatu on laval kujutada kirjaniku loomeprotsessi, kuidas paotada inspiratsiooni olemust?

Kuidas mõjutab lavastust ja rolli mängupaik: muuseum, mis on olnud kirjaniku kodu? Vilde kirju Rahelile loeb ja Eduardi rollist räägib näitleja Indrek Sammul, oma näitemängust kõneleb autor-lavastaja Urmas Vadi.

Saate autor Pille-Riin Purje. Helirežissöör Külliki Valdma. "Sõna on laval" kõlab 24. aprillil kell 19.05 Vikerraadios, 25. aprillil kell 7 Raadio 2-s ja 25. aprillil kell 15.05 Klassikaraadios.