Fahle Pargi ärikvartali ehituse käigus avastati maa-alused käigud

Tallinna ajaloolise Paberivabriku piirkonda rajatava ärikvartali Fahle Pargi ehituse ajal avastati maa-alused paekivi seintega käigud. Tõenäoliselt on need ajaloolised veekanalid, mille kaudu suunati kunagine Härjapea jõgi Paberivabriku tehaste poole.

Veekanalid on pärit ilmselt 19. sajandi algusest ning on võimalik, et tööde edenedes tulevad päevavalgele ka keskaegsete kanalite jäänused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me teame et siinsamas, meie ja katlamaja hoone vahel olid juba keskajal veekanalid, mis varustasid linna joogiveega. 13. sajandist on teada, et siin oli veski ja see tähendas seda, et sõbralikult tuli seda Härjapea jõe vett jagada omavahel nii, et saaks joogivett, saaks veskile ja mingil ajal tehti siit ka kanal, mis suundus Kadrioru poole ja varustas veega ka Kadrioru pargi veerajatisi," rääkis Fahle Pargi arhitekt Margit Aule KAOS-i arhitektuuribüroost.

Piirkonna arendajad soovivad ajaloolised leiud korda teha ning tulevikus liiguvad neis vee asemel inimesed.

"Meie mõte on neid veekanaleid eksponeerida ja kui kunagi oli siin vesi, siis tulevikus hakkavad siin liikuma inimesed. Me praegu seisame tulevase väljaku asukohas, meist teiselepoole tuleb uus hoone ja katlamajagi tehakse kaasaegseks büroo ja sündmusruumiks. Nende kahe hoone vahel saaksid inimeed liikuda ajaloolistes kanallites," lisas Aule.