Galerii: Tallinnas avati Eesti pressifoto aastanäitus

Alates 10. maist on Tallinnas Viru keskuses avatud Eesti pressifoto aastanäitus, kus on väljas möödunud aasta parimad pressifotod. Näitus jääb avatuks kuni 23. maini.

Näitusel on väljas 2020. aasta fotoauhindade võidutööd ja parim valik pressifotokonkursil osalenud töödest. Näitusel on üleval 2020. aasta uudisfoto võitja Äripäeva fotoreporteri Liis Treimanni fotoseeria "Teine laine. Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul." Seeria on pildistatud 2020. aasta detsembris riigi suurimaks puhangukoldeks kujunenud Ida-Virumaa haiglate koroonaosakondades. Sama fotoseeriaga võitis Liis Treimann ka "Aasta pressifoto 2020" preemia.

Samuti on näitusel parima olemusfoto auhinna saanud Õhtulehe fotograafi Stanislav Moškovi fotoseeria "Rahvusballett karantiinis". Fotoseeria on tehtud Eesti Rahvusballeti trupist eriolukorra ajal.

Väljas on ka parima spordifoto võitinud Postimehe fotoreporter Tairo Lutteri foto "Esinumber", mis on tehtud Eesti tennise esinumbrist Anett Kontaveitist kodusel Fed Cup turniiril ning parima portreefoto auhinna saanud Äripäeva fotograafi Andras Kralla foto "Visionäär", millel on Jaan Manitski, kes arendab kodukülas Viinistul kunstielu.

Pärast Tallinnat saab parimaid pressifotosid uudistada Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Võrus ning mujal Eestis.