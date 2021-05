Amazon on valmis ostma MGM-i 8,45 miljardi dollari eest

Foto: SCANPIX/Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire

Foto: SCANPIX/Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire

Netihiid Amazon on jõudnud kokkuleppele, et omandada legendaarne filmistuudio Metro-Goldwyn-Mayer. Võlgades oleva filmistuudio hind on 8,45 miljardit dollarit.