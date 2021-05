Mart Koldits: esmatähtis on välja töötada programm lavastaja- ja magistriõppele

Sügisel lavakunstikooli juhina alustav Mart Koldits ütles ERR-ile, et tervikliku visiooni peale pole ta veel jõudnud mõelda, sest esmatähtis on välja töötada plaan lavastaja- ja magistriõppele.

Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli senine juht Jaak Prints sügisest sellel ametikohal ei jätka, ametikohustused võtab üle lavastaja ja varasemalt kursusi juhendanud Mart Koldits.

Koldits ütles ERR-ile, et pole jõudnud veel kooliperelegi detailset visiooni esitada, aga esmajärjekorras tuleb tegeleda lavastajaõppe väljatöötamisega. "Põhifookus on sellel, kuidas seda täpselt teha ja jaotada, sest järgmisesse lendu, mis vastu võetakse, peaks kindlasti võtma lavastaja- ja dramaturgikandidaate. Nii et see programm tuleb kähku välja töötada," rääkis Koldits.

"Samamoodi peab välja töötama magistriõppe, mis on ka lavastajasuunitlusega, ehk lavastajale on see kas täiendõpe või täiesti uute teatritehnikate laboratooriumbaas," ütles ta. "Oleme ka Jaaguga seda palju jõudnud arutada ja need on esmatähtsad asjad, mis tuleb ära teha."

Järgmine lend võetakse vastu järgmisel suvel ja lavastaja vastuvõtukatsed peaks Kolditsa sõnul algama varem kui näitlejatele. "Senine praktika on olnud selline, et alguses õpivad lavastajad ja näitlejad suures osas koos. Ma pean seda õigeks ja sellest tulenebki see, et järgmisele lennule peaks kursusele vastuvõtt olema ja jaanuari lõpus või veebruari alguses peaks olema esimene voor, kus esimesed lavastajad välja sõelutakse."

"Magistriprogrammiga on sama - novembris või detsembris peab õppekava ära kinnitama, nii et selleni peab kähku jõudma," lisas ta.

Ka uue lennu juhendajate valimise protsess on töös ning Koldits kinnitas, et läbirääkimised käivad, aga nimesid veel nimetada ei saa.