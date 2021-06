Mart Koldits: Jaak Prints jääb lavakunstikooli edasi paugutama

Sügisest ametisse asuv tulevane lavakunstikooli juht Mart Koldits ütles, et antud koolis kureerib siiski õpilaste käekäiku kursusejuhendaja ning praegune juht Jaak Prints, kellel on oma kursus, jääb siiski kooli märkimisväärset tööd edasi tegema.

"Ma ise loodan mõelda, et lähen appi kõigile," rääkis Mart Koldits "Vikerhommikus" ja lisas, et hetkel veel ametis oleva Jaak Printsuga on ta olnud avatud ja otseses suhtluses sellest hetkest, kui tekkis võimalus, et temast võiks saada Printsu asemel järgmine lavakunstikooli juht.

Koldits koolijuhi vahetumist suureks skandaaliks nimetada ei tahaks ning rõhutas, et tema jaoks on olulised inimsuhted. "Ajalooliselt on lavaka juhte tulnud kahte moodi - mõned on valitud, mõned on nimetatud," sõnas ta. "Minu jaoks on olulised inimsuhted ja nendega olen ka tegelenud. Minu jaoks on väga oluline, et Jaaguga koos edasi töötaksime, sest teine versioon ei ole lihtsalt võimalik."

"Praegu arutame Jaaguga tulevikuväljavaateid. Lavaka süsteem on tegelikult selline, et põhiline mõjutaja, kes kursuse ja õpilaste käekäiku kureerib, on kursusejuhendaja. Jaagul on oma kursus ja Jaak jääb sinna kooli edasi paugutama. Nii et asi pole loodetavasti ka tema jaoks nii dramaatiline," ütles Koldits.

"Selle kooli ülesanne minu jaoks Eesti teatrimaastikul on olnud koolitada sellise teatri näitlejaid, kes on võimelised lugu mängima ja mingi inimese elukaart laval kujutama," rääkis ta. "Eesti teater on tuntud tugevate näitlejate poolest ja see on põhiline DNA, mis peab jääma."

Lavastajataustaga Kolditsa südameasi on ka tugevate lavastajate koolitamine. "Bakalaureuseprogrammi lavastajaõpe peaks keskenduma sellele, et esimeses järjekorras tekiksid lavastajad, kes on suutelised lavastama lugu ja inimeste suhteid," rääkis ta. "Keegi peab seda tegema. See on alus, milles koosnevad eesti filmid ja sarjad ning nii saab meie seriaalid ja filmid ka paremaks muuta."

Samas pole Kolditsa sõnul mõtet ka lavastajaid nii-öelda üle toota ning vastuvõtt sellele erialale peaks olema mõõduka aja tagant. "Kui mina lavakasse astusin, siis taaslõi Ingo Normet kunagise lavastajaõppe. Nii et seda oli ennegi olnud, agatema lõi regulaarse lavastaja-dramaturgiõppe, vastuvõtt oli iga nelja aasta tagant ja sisse pääses neli-viis inimest," rääkis Koldits. "Vahepeal võeti iga kahe aasta tagant, aga minu kui kõrvaltvaataja kommentaar on see, et see on liiga tihti. Sul ei teki lihtsalt piisavalt häid lavastajakandidaate."

Koldits on vahelduva eduga olnud tegev 13 aastat Von Krahli teatris ning viimased viis aastat seal tegevjuhi positsioonil olnud. "See periood on olnud ülimalt rikastav," ütles ta ja lisas, et viimane hooaeg oli teatris üliedukas ning praegu tundubki sobiv aeg uusi väljakutseid vastu võtta. "Praegu tundus hea hetk uus lehekülg elus keerata. Ega ma Krahlist kuskile ei kao, see jääb endiselt minu koduteatriks," kinnitas ta.

Mart Koldits asub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juhina ametisse 1. septembril.