Andrei Liimets soovitab: "Nomaadimaa", "Paljutõotav noor naine", "Eikeegi"

"Nomaadimaa" (režissöör: Chloe Zhao)

Kolm Oscarit võitnud "Nomaadimaa" on Liimetsa sõnul kõige auhinnatum film kinodes praegusel hetkel. "Ei tasu mõelda auhindadele, sest see võib väikesele ja vaiksele filmile teha hoopis karuteene, et ootad suurt vaatemängu ja midagi erilist, aga ta ei ole seda," rääkis Liimets. "See on rahulik vaatlev film nomaadide subkultuurist või nähtusest, mis jälgib inimesi, kes pärast eelmist majanduskriisi on loobunud majadest ning elavad karavanides ja autodes."

"Ta võiks kõnetada üldinimlikult - teemad on äratuntavad ja ehedad, ehedus kõnetab."

Liimets tõdes, et klassikalist lugu või narratiivi filmis napib. "Ta on vaatlus. Jälgime peategelast Ferni, keda mängib Frances McDormand võrratu näitleja, kelle puhul saame vaadelda, kuidas ta üritab luua kodu uues olustikus."

"Filmis on üksjagu melanhooliat, aga ta on ka ilus film. See pole kindlasti see film, pärast mida enamus vaatajaid tuleb melanhoolselt saalist välja," kinnitas Liimets.

"Paljutõotav noor naine" (režissöör: Emerald Fennell)

Liimets rääkis, et see on keerulisema ja raskema teemaga film. "See räägib vägistamise tagajärgedest. Filmi peategelane Cassandra on võtnud eesmärgiks maksta kätte sigadest meestele, ses tema parim sõbranna vägistati ülikooli päevil," kirjeldas ta.

"See pole lihtsakoeline kättemaksufilm. Ta räägib laialt ja teravmeelselt, milline sageli mahavaikitud nähtus on seksuaalne vägivald ja kuidas sellest räägitakse peites ja kuidas naisi alavääristatakse."

Liimetsa sõnul valitseb filmis hea tasakaal. "Sisu on väga raske ja see võib potentsiaalselt tugevalt masendada, aga ta on tehtud meelelahutuslikult -popmuusika, neoonsed värvid. Lisaks on ta kohati kuratlikult vaimukas film, hästi huvitav ja kontrastne vaatamine."

Raskele teemale vaatamata on see film, mida Liimets kinos olevatest filmidest kõige rohkem soovitab. "Carey Mulligani peaosa on suurepärane ja ilmselt oleks ta saanud hulga auhindu, kui poleks olnud nii tugev naisnäitlejate aasta," rääkis ta. "Filmis on üldse plejaad tugevaid näitlejaid ja väga kõva debüüt ka lavastajalt Emerald Fennellilt."

"Eikeegi" (režissöör: Ilja Naishuller)

"Film räägib rutiini mattunud mehikesest, kodustatud tüüp, kes erilisi emotsioone ei näita ja vaimustust ei leia elust, kuni rutiini murrab see, et tema koju tungivad röövlid," rääkis Liimets filmi sisust.

Filmi peaosas mängib Bob Odenkirk, kes on tuntud sarjadest "Breaking Bad" ja "Better Call Saul". "Filmi geniaalsus on panna peaossa, kus muidu mängivad märulistaarid, pigem vanemas eas kvaliteetnäitleja, kelle lahendus sellele rollile on puhas rõõm jälgida," sõnas Liimets.