Galerii. Tallinna Kammerorkester andis barokk-kontserdi

Reedel andis Tallinna Kammerorkester barokk-kontserdi koos soprani Maria Valdmaa ja dirigent-solisti Peter Spisskyga. Muusikavaliku taga seisis Spissky, kes on barokkorkestri Concerto Copenhageni kontsertmeister.

Tallinna Jaani kirikus toimunud barokk-kontserdil oli kavas:

Purcell -- Süit ooperist ""Haldjakuninganna"

Händel -- Poppea aaria "Bel piacere" ooperist "Agrippina"

Telemann -- Avamäng-süit "Vanad ja uued rahvad"

Händel -- Alcina retsitatiiv ja aaria "Ah, Ruggiero ... Ombre pallide" ooperist "Alcina"

Roman -- "Golovini-muusika"

Campra -- Süit ballettooperist "Galantne Euroopa"

Geminiani -- Concerto grosso op. 5 nr 12 "La Follia"

Peter Spissky on barokkorkestri Concerto Copenhageni kontsertmeister. Lisaks astub ta regulaarselt üles Oslos Barokkanerne nimelise kollektiivi ning Reykjavikis Camerata Darammatica koosseisus, juhatab Taani ja Rootsi barokkmuusikuid ühendava orkestri Camerata Øresundi tegevust ja kuulub ansamblisse Baroque Fever.

Tallinna Kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste, kellega koos on antud kontserte Eestis ja kaugemal, sealhulgas Euroopa kontserdisaalides, New Yorgis Carnegie Hallis ja Pekingi Keelatud Linna kontserdisaalis.