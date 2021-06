Paides toimub esimene orientaalkultuuride festival paIDA

11.- 12. juunil toimub Paide muusika – ja teatrimajas esimene idakultuuride festival paIDA. Tänavu on fookuses india ja pärsia pärimus.

Paide kadunud jõe Paida järgi nime saanud festival ühendab muusikat, kunsti, loenguid ja filme erinevatest Aasia kultuuridest. Selle aasta paIDA fookuses on india ja pärsia pärimus ning nende loomingulised sümbioosid kaasaegses Eesti kultuuris.

"Festivali mõte sai alguse sõprade ringis tekkinud ideest korraldada orientaalse muusika kontsert Paides. Mõttest arenes välja festival, mis lisaks muusikale toob nädalavahetusel Paidesse pillitöötoa, kunsti ning loengud," rääkis festivali eestvedaja, kunstnik ja muusik Leho Rubis. "India kultuuri üks huvitavamaid külgi minu jaoks ongi India erinevate filosoofiliste traditsioonidega seotud sisekaemuslik klassikaline muusika ja kujutav kunst," jätkas Rubis.

Festivali avapäeval vestlevad india klassikalise muusika rollist oma elus ja Eesti kultuuris filmifestivali DocPoint programmijuht Kaarel Kuurmaa, muusik ja Klassikaraadio saatejuht Tarmo Tabas ning helilooja Märt-Matis Lill. Sellele järgneb kaheosaline kontsert, kus kõlab india ja pärsia klassikaline muusika ning selle sümbioosid siinse muusikakultuuriga. Üles astuvad Joosep Kõrvits (tšello), Leho Rubis (bansuri), Arno Kalbus (tabla), Liina Vainumetsa (tanpuri) ja Greta-Liisa Grünberg (tanpuri).

Tšellist Joosep Kõrvits hindab india muusikas eelkõige selle sügavust. "Mulle meeldib india muusika juures selle sügavus – muusika, mis võib olla kohati staatiline ja seal ei toimu midagi, toimub selles ometi just kui kõik. Teistpidi kiiremates lugudes annab see improviseerimise võimaluse, mis on väljakutse, aga annab sulle samas vabaduse," ütles Kõrvits.

Üheks huvitamaks esinejaks festivalil on pärsia flöödi ney virtuoos Dariush Rasouli Iraanist, kes esineb koos lautomängija Toivo Sõmeriga. Päeva lõpetab paIDA festivali klubi, kus astuvad üles kõik muusikud.

Teise päeva juhatab sisse tablamängija Arno Kalbuse rütmiinstrumentide töötuba, mis on avatud nii noortele, algajatele kui ka tegevmuusikutele. Sellele järgnevad loengud Vana-Pärsia ja India kultuuri teemadel. Ettekandeid teevad religiooniloolane Jaan Lahe, Rainer Eidemiller ja Leho Rubis. Festivali lõpetab India ja lääne kultuuriruumi põimumist kajastav dokumentaalfilm "Raga: rännak India südamesse", mille olulisemateks tegelasteks on legendaarne India muusik Ravi Shankar, viiulivirtuoos Yehudi Menuhin ja ansambli The Beatles liige George Harrison.

Kogu festivali aja on avatud süüria suupistete ja india tee kohvik.