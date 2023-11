Orientaalkultuuride festivali paIDA fookuses on tiibeti kultuur

Festivali peakorraldaja Leho Rubis ütleb, et erinevalt ainult muusikale või akadeemilisele poolele keskenduvatest sündmustest ühendab PaIDA kõiki orientaalkultuuri valdkondi. "Sel aastal on kavas kõrvuti muusika, vestluste, kirjanduse ning kujutava kunstiga ka dokumentaalfilm "Tukdam: Maailmade vahel", mis käsitleb surmakogemust tiibeti kultuuris," ütles Rubis.

"Avavestlus on helilooja Sven Grünbergiga, kellega me püüame mõtestada seda, mis on tiibeti kultuuri roll, selle vana kultuuri roll, kaasaegses maailmas. Sellele järgneb Tiibeti laulja Drukmo Gjäli kontsert, kes on esinenud lavadel üle maailma," rääkis korraldaja. Päeva lõpetab India klassikalise muusika kontsert.

Kui esimesel festivalil oli fookuses india ja pärsia kultuur, siis eelmisel korral keskendus festival jaapani kultuurile. Osalesid Jaapani uurija Alari Hallik ja helilooja Märt-Matis Lill, üles astus ansambel KuuKuu ning toimusid ka teetseremooniad.

Kolmas paIDA algab 11. novembri pärastlõunal kell 15 festivali mandala avamise ja Mari-Liis Laanemaa näituse "Mandala" tutvustusega.

"Tegemist on geomeetriliste kujundite baasil loodud nii-öelda teadvuse ja kosmose mudeliga, aga seda on võimalik kaasaegses vormis täita ükskõik millise sisuga ja seda ka Mari-Liis Laanemaa teeb," rääkis Rubis.