Viinistu kunstimuuseumis saab näha Aili Vindi ülevaatenäitust

Sel kevadel tähistas oma 80. sünnipäeva kunstnik Aili Vint, keda peetakse üheks paremaks meremaalijaks Eestis. Oma pika elu jooksul on jõudnud ta katsetada eri stiile, millest nüüd on pandud Viinistus kokku mahukas ülevaatenäitus "Naine ja Meri" Viinistus.

Viinistu kunstimuuseum on peaaegu ideaalne näitusepaik Aili Vindi jaoks, kelle loomingu üks suuremaid inspireerijaid on olnud meri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meri on minu parim õpetaja olnud ja nüüd elus meri kutsub mind, et tule ja näita oma tööd, et vaatame su üle, mis sa oled elu jooksul teinud. Mul oli kõhe tunne, et kas mu tööd ikka kannatavad välja selle elusa mere kõrval olemist, aga tuleb välja, et kannatavad küll," rääkis kunstnik.

Näitus jaguneb kunstimuuseumi palvemaja ja tünnigalerii kahe ruumi vahel.

"Kui ma kuulsin, et mind kutsub tünngalerii, siis ma olin vaimustuses, sest see tünngalerii ise on juba nagu installatsioon ja ta nõudis lausa teist installatsiooni enda kõrvale. Nii et nüüd on installatsioon installatsioonis," ütles Vint.

"Eelkõige on mõeldud siin, et lisaks ruumilisele kogemusele võiks keskenduda igale detailile eraldi. Ja on jäetud õhku ruumi, et kõike haarata ühe korraga, aga siis tulla iga detaili juurde eraldi tagasi. Ja mis on erakordne, kus on Aili guašid, meremaalid ja tema opop kunst koos. Igaüks mängib oma mängu ja harmoonilist meloodiat kokku saada oli päris keeruline," rääkis kuraator Andra Orn.

"Ma olen vahel kimbatuses, et tahaks midagi teha, aga mis stiilis teha? Nii et siin on mul nelja laadi töid. Ma alustasin õppimist graafikas, kunstiinstituudis, aga minu jaoks jäi see kuidagi puudu, et kogu aeg mustvalge ja otsi neid faktuure ja vigurda seal vormidega ja ümberringi on kõik nii värviline. Siis ma diplomitöö tegin, võtsin kätte ja tegin teatriplakatid ja sealt ma sain värvimaigu suhu," selgitas Aili Vint.