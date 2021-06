TMW avaldas esinejad, üles astub ka A Place To Bury Strangers

30. septembril Mustpeade Majas toimuval festivali avaõhtul tulevad koostöös Eesti Kontserdiga esmaettekandele kaks uudisteost. Noor helilooja Liisa Hõbepappel esitab oma festivaliks valmivat teost koos grupiga Trio'95. Esimest korda kõlab ka linnahelide salvestustel põhinev rahvusvaheline koostööprojekt "Themes For Great Cities: Tallinn". Teose autorid ja esitajad on Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja, Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusik ja ajakirjanik Alex Maiolo.

Eesti kooriühingu rahvusvahelise muusikapäeva hõngulises kavas esitavad Kammerkoor Encore ja Duo Telluur uudisteoseid heliloojatelt Karl Tipp, Pärt Uusberg ja Karin Kuulpak. Üle Heli festivali ja Läti muusika- ja kunstifestivali Skanu Mežs koostöös esitletakse kava, milles teiste seas Itaalia eksperimentaalduo L'impero della Luce, Eesti tulevikupopi artist Mart Avi ja Läti helikunstnik +K+M+B.

Kultuurikatla Katelde saalis toimuv Station Narva esitlusõhtu toob lavale mitu rahvusvahelist nime: USA grupi A Place To Bury Strangers ja Islandi techno-pungi rühmituse Hatari koos Palestiina muusiku Bashar Muradiga.

Leedu talendifestival What's Next In Music? toob festivalile aga björkiliku Evija Vebere Lätist, Leedu indie-bändi Garbanotase ja kollektiivi Centre El Muusa. Soome Blow Up festival toob Sveta lavale PH ja Kaukolampi, Eesti muusiku Kadri Sammeli (Bedless Bones), Briti metalimeeste Richard Powley (Telepathy) ja Bruno Russo värske koostööprojekti Deathsomnia.

Uues peopaigas D3 Balti Jaama Turu vahetus läheduses esitleb Funk Embassy ANETTi ja Rita Rayd, lisaks ka Itaalia-Briti-Maroko triot Savana Funk. TIKS rekordsi õhtul D3-s esinevad moodsa souli ja R'n'B artistid nagu YASMYN ja Maris Pihlap ning Warner Musicu Baltikumi partnerist Smuuv Rekords astuvad üles Gameboy Tetris ja Raul Ojamaa ning laulja-produtsent Karl Killing.

Fotografiska džässiõhtul saab teiste seas kuulda Eesti vokaaldžäss kollektiivi Estonian Voices ja ansamblit The Free Musketeers. Tulevikufolgi rühmitus OOPUS on Fotografiskas esitlemas folktroonikalava, kuhu astuvad üles ka Vene bänd Oligarkh ja saami muusik Annamaret.

Pärimusmuusika uuendajaid ja traditsioonilisemaid esindajaid kuuleb ka Erinevate Tubade Klubi (ETK) folgiõhtul, kus saab kuulata akordionist Antti Paalaneni, Curly Stringsi, Duo Ruutu, Intsikurmu festivali esindavad Rumeenia Youtube'i täht Lucia ja eesti indie-muusik Taavi-Peeter Liiv.

F-hoone Mustas Saalis teeb oma TMW kava esmakordselt suvefestival Võnge, artistivalikus nii Rootsi popmuusik Bluephox kui eesti räppar KiROT. F-hoones toimub ka noorele vene talendile pühendatud õhtu Russian Sounds, kus esinevad teiste seas üles bänd Lucidvox ja kollektiiv ГРОМЫКА.

Lokaali Kivi Paber Käärid rockilaval esinevad SYLK Iirimaalt ning kodumaine rock'n'rolli punt Dead Furies. KinoMaja pakub nii klassikalist rocki Ziggy Wildist Dramamamani kui ka popiõhtut, kus esinejaiks teiste seas räppar-laulja Manna ja elektroonilise popi duo Pur Mudd.

Von Krahli metali laval on kohal nii Eesti aasta metalalbumite laureaadid Kannabinõid ja JUUR kui ka Soome post-metali grupp Besra. Festival GROM esitleb Krahlis rokikava indiest pungini, üles astuvad muuhulgas ka Eesti bänd Holy Motors ja Leedu postpungi kooslus Solo Ansamblisen.

Queer-reivi ja põrandaaluse ööelu esindajaid nagu Florian Wahl, Valge Tüdruk ja Köster esitleb Tallinna alternatiivkultuuri keskuses peosari BÄM.

Baaris Uus Laine esitleb Eesti plaadifirma Heaven's Trumpet muuhulgas Eesti Elektroonilise Seltsi Ansamblit ja duot Vera Vice. Kauplus Aasia peosarjas Smoke Break valivad muusikat teiste seas sarja vedaja Modern Disease ja Norra DJ-produtsent Charlotte Bendiks.

Noblessneri technoklubis HALL, mis on tänavu esmakordselt ka TMW konverentsi üks toimumispaiku, ootavad kahel ööl väsimatuid festivalikülalisi klubi põhitegijad nagu Micaela Saraceno, peosarjade House of Acid ja MÜRK residendid ning Leedu-Taani produtsent Channel37.

Kõiki tänavusel üles astuvaid artiste näeb festivali kodulehelt.

Suve jooksul avaldatakse TMW muusikaprogrammi ülejäänud artistid ja tasuta linnalavakontserdid. Festivali kavas on ka muusikatööstuse konverents Nordic Hotel Forumis ja technoklubis HALL, avalikud vestlused, kunstiprogramm, muusikatöötoad lastele ja eriüritused Lasnamäel.