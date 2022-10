Tallinnas esineb taas A Place to Bury Strangers

3. veebruaril 2023 jõuab oma Euroopa turnee raames Eestisse USA-st pärit mürarokiansambel A Place to Bury Strangers.

New Yorgi kitarristi, laulja ja kitarriplokkide meistri Oliver Ackermanni juhtimisel üle tosina aasta tegutsenud A Place to Bury Strangers (APTBS) astub Eesti publiku ette teist korda.

Shoegaze'ist ja post-pungist mürakollaaže loov APTBS loob sageli uusi lugusid otse laval. "Meile meeldib viibida hetkes, mil kõik peaks justkui metsa minema ning muuta see esinemise parimaks osaks," on Ackermann öelnud.

Tallinna kontserdil kuuleb materjali nii tänavu veebruaris plaadifirma Dedstrange alt ilmunud albumi "See Through You" kui ka hiljuti uuesti välja antud teise stuudioalbumi "Exploding Head" materjali.

Bändi Tallinna kontsert toimub Sveta baaris 3. veebruaril 2023. Soojendusesineja on veel selgumisel.

Kokku on APTBS välja andnud kuus stuudioalbumit.