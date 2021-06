Hendrik Toompere toob Rakvere teatris lavale Harold Pinteri "Kasvatushoone"

Rakvere teatris alanud proovide käigus avaneb "Kasvatushoone" ametnike tontmustas maailmas asjaosaliste püha ja õilis suhtumine oma töökohustusse, millest inimesed väljastpoolt hoonet kunagi aru ei saa ning kus ametniku kriitiline piir on see, et ta teeb täpselt nii palju, et kinni ei pandaks ja täpselt nii vähe, et lahti ei lastaks.

"Väljatöötatud süsteem, mis riigi loomise algul õitsele lõi, ammendab ennast ja sulgub mingisugusesse sfääri. Ametnikud jäävad endiselt tööle, nende töökohustusteks on endiselt teha muudatusi ja ehitada üles riiki, aga – kõik on juba tehtud, valmis! Siis seal suletud süsteemi sees satuvad inimesed probleemide rägastikku, kus peaks nagu midagi tegema, aga ei saa nagu teha ka ning tegema hakatakse mingeid arutuid asju," sõnas Toompere.

Harold Pinter (1930–2008) oli juudi päritolu Briti näitekirjanik, lavastaja ja näitleja. Üks olulisemaid kaasaegseid briti näitekirjanikke, kelle karjäär kestis enam kui 50 aastat. 2005. aastal sai ta Nobeli kirjandusauhinna.

Autor Harold Pinter, lavastaja Hendrik Toompere, kunstnik Illimar Vihmar, valguskujundaja Roomet Villau.

Osades Jaune Kimmel, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Toomas Suuman ja Imre Õunapuu.

"Kasvatushoone" esietendus on 8. oktoobril 2021 Rakvere teatri väikses saalis.